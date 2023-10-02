ضابط إسرائيلي كبير:"ايران وحزب الله يحاولون التموضع ايضا عند الحدود مع سوريا"

ضابط إسرائيلي يوضح السبب الذي دفع إسرائيل لمهاجمة مبان تابعة للجيش السوري قبل أسبوع ونصف

بعد اسبوع ونصف من استهداف دبابات الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه مبان للجيش السوري، تطرق قائد الفرقة 210 المسؤولة عن المنطقة خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إن:"في هذا الحدث الجيش السوري لم يحترم الاتفاقيات عام 1974، لذلك الجيش الإسرائيلي حذر الجيش السوري وقام بعد ذلك بمهاجمة هذه البنية التحتية حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل"

وتطرق إلى أن الجيش الإسرائيلي يميز الجيش الإسرائيلي ظاهرة مشابهة للتموضع الايراني على الحدود في لبنان، في الجبهة السورية في هضبة الجولان :"وقال إنه يوجد محاولة لتموضع حزب الله وايران، يحاولون الوصول الى هنا والمراقبة ونقل معلومات وتخطيط عمليات ضد دولة إسرائيل في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ، مهمتنا هي العثور على هذه الجهات بالتعاون مع الجهات الاستخباراتية، كل أمر يصلنا. نحاول العثور عليهم ونعمل بالطرق المختلفة حتى لا يبقوا هنا".

وأضاف :"تحدث أمور غريبة في جنوب سوريا" خلال اجابته عن اعلان السوريين عن مقتل شخصين بعد استهدافهما من الجو من قبل إسرائيل وقال "يمكن التقدير أن الاثنين كانوا جزءا من البنية الارهابية التي عملت في المنطقة" واضاف وقال إنه لا يمكنه ان يضيف أكثر من ذلك.