قطاع غزة: أحد محلات العطور تطلق اسم "براق 100" على قنينة عطر جديدة

أطلق على العطر اسم "براق 100"، تكريما للصواريخ بعيدة المدى التي استخدمتها حركة الجهاد ضد إسرائيل. وستتوفر عدة روائح منها اثنتين تحملان اسمي "الجهاد الإسلامي" و"كتائب شهداء الأقصى".

أطلق أحد محلات العطور في قطاع غزة رائحة "صاروخية" جديدة، بحسب صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو بعنوان "في غزة، العطور تفوح منها رائحة صواريخ المقاومة"، يصف صاحب محل عطور الطلب المتزايد على العطر الذي يمجد عناصر حركة الجهاد.

وتتميز الزجاجة بمظهر مستطيل يشبه الصاروخ الذي استخدم في الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد إسرائيل من قطاع غزة

وبحسب ما ورد أطلق على العطر اسم "براق 100"، تكريما للصواريخ بعيدة المدى التي استخدمتها حركة الجهاد ضد إسرائيل. وستتوفر عدة روائح منها اثنتين تحملان اسمي "الجهاد الإسلامي" و"كتائب شهداء الأقصى".