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قطاع غزة: أحد محلات العطور تطلق اسم "براق 100" على قنينة عطر جديدة

i24NEWS

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الفاصئل الفلسطينية تطلق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البحر
according to section 27A of the copyright lawالفاصئل الفلسطينية تطلق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البحر

أطلق على العطر اسم "براق 100"، تكريما للصواريخ بعيدة المدى التي استخدمتها حركة الجهاد ضد إسرائيل. وستتوفر عدة روائح منها اثنتين تحملان اسمي "الجهاد الإسلامي" و"كتائب شهداء الأقصى".

أطلق أحد محلات العطور في قطاع غزة رائحة "صاروخية" جديدة، بحسب صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو بعنوان "في غزة، العطور تفوح منها رائحة صواريخ المقاومة"، يصف صاحب محل عطور الطلب المتزايد على العطر الذي يمجد عناصر حركة الجهاد.

Video poster

وتتميز الزجاجة بمظهر مستطيل يشبه الصاروخ الذي استخدم في الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد إسرائيل من قطاع غزة

وبحسب ما ورد أطلق على العطر اسم "براق 100"، تكريما للصواريخ بعيدة المدى التي استخدمتها حركة الجهاد ضد إسرائيل. وستتوفر عدة روائح منها اثنتين تحملان اسمي "الجهاد الإسلامي" و"كتائب شهداء الأقصى".

Video poster
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