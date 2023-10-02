وزير الاتصالات الإسرائيلي يصل السعودية على رأس وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر عالمي في الرياض

الوزير الإسرائيلي سيشارك في مؤتمر دولي يعقد في العاصمة السعودية الرياض ويرافقة رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيطون

وصل رئيس الاتصالات الإسرائيلية شلومو كارعي مساء اليوم الى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد يشمل رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيطون، ونائب المدير العام لوزارة الاتصالات، رئيس ديوان الوزير والناطق باسمه، مديرة العلاقات الخارجية، ممثلو إدارة البريد ووزارة الخارجية.

وسيشارك الوفد الذي حصل على رسالة تفويض موقعة من جانب رئيس الحكومة نتنياهو، في مؤتمر دولي يعقد في العاصمة الرياض من يوم الاثنين حتى الأربعاء، بمشاركة ممثلين من كافة أنحاء العالم، وستمثل دولة إسرائيل في المملكة العربية السعودية.

ويشير حضور الوفد الإسرائيلي إلى المؤتمر إلى خطوة مهمة إلى الأمام في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهي علاقة نمت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وسط مفاوضات متزايدة بين اسرائيل والسعودية حول اتفاق تطبيع محتمل بوساطة الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يلقي الوزير كارعي خلال مؤتمر "البريد العالمي" كلمة امام وزراء الاتصالات وممثلين من كافة دول العالم، والذي سيعرض في موقع المؤتمر.كما من المتوقع أن يجتمع كارعي مع السفير الأمريكي لدى السعودية، ووزير الاتصالات التركي وغيرهم.