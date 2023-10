مقتل 6 وإصابة أربعة آخرين في غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت كتيبة للجماعات الإيرانية في ريف دير الزور

استهدفت غارة جوية إسرائيلية قوات سورية في منطقة دير الزور الشرقية، ما أدى إلى إصابة جنديين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير لاحق تعقيبا على تبعات القصف إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في الغارة المنسوبة لإسرائيل. وأضاف أن القتلى الستة ليسوا سوريين فيما المصابون هم من الجنود السوريين.

وقبل ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، أن ثلاثة انفجارات على الأقل اندلعت في مناطق معروفة بإيواء المجموعات العسكرية الموالية لإيران. وقال التقرير إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة الجوية التي نفذتها طائرات حربية شنتها إسرائيل أم قوة أخرى.