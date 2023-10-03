مقتل 6 وإصابة أربعة آخرين في غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت كتيبة للجماعات الإيرانية في ريف دير الزور

استهدفت غارة جوية إسرائيلية قوات تابعة للجيش السوري في منطقة دير الزور الشرقية، ما أدى إلى إصابة جنديين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا

استهدفت غارة جوية إسرائيلية قوات سورية في منطقة دير الزور الشرقية، ما أدى إلى إصابة جنديين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير لاحق تعقيبا على تبعات القصف إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في الغارة المنسوبة لإسرائيل. وأضاف أن القتلى الستة ليسوا سوريين فيما المصابون هم من الجنود السوريين.

وقبل ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، أن ثلاثة انفجارات على الأقل اندلعت في مناطق معروفة بإيواء المجموعات العسكرية الموالية لإيران. وقال التقرير إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة الجوية التي نفذتها طائرات حربية شنتها إسرائيل أم قوة أخرى.

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يشار إلى أنه قبل أسبوع ونصف استهدفت دبابات الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه مبان للجيش السوري، وقال أمس الإثنين، قائد الفرقة 210 المسؤولة عن المنطقة خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إنه: "في هذا الحدث الجيش السوري لم يحترم الاتفاقيات عام 1974، لذلك أرسل الجيش الإسرائيلي تحذيرا للجيش السوري وقام بعد ذلك بمهاجمة هذه البنية التحتية حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل".

وأضاف هذا القائد أن الجيش الإسرائيلي يلحظ ظاهرة مشابهة للتموضع الإيراني على الحدود في لبنان، عند الجبهة السورية في هضبة الجولان ونحن نعمل بكل الطرق على منع تحقيق ذلك التموضع".