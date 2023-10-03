مصادر دبلوماسية لـ i24NEWS : بلينكن يزور السعودية والمغرب بعد رحلته لإسرائيل لدفع عملية التطبيع

ستتم الزيارة في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستكون جزءًا من جهود واشنطن لدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وقالت مصادر دبلوماسية لـi24NEWS إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقد أضاف السعودية والمغرب إلى خط سير الجولة في الشرق الأوسط"

وستتم الزيارة في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستكون جزءًا من جهود واشنطن لدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تكون فيها رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، منذ أن سافر الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا الطريق في يوليو/تموز 2202 عندما قام بزيارته.

كما يسافر وزراء إسرائيليون إلى السعودية، حيث قام وزير السياحة الإسرائيلي بأول زيارة علنية وقام وزير الاتصالات بأول زيارة رسمية، وقبل ذلك، كان هناك هبوط اضطراري لرحلة على متنها ركاب إسرائيليون مما أدى إلى رحلة مباشرة من السعودية إلى إسرائيل