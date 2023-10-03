فضيحة جديدة في سجن رامون: السجين الفلسطيني يرغم سجاناته على إقامة علاقات معه

"هناك مبالغة، ويبدو أن هناك من له مصلحة في تضخيم الأمر، من أجل إضفاء الشرعية على الخطوات التي يعتزم اتخاذها" في إشارة واضحة ومباشرة إلى وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا قضية تحرش جنسي من قبل سجين أمني فلسطيني (43 سنة) يدعى مازن القاضي تورط وفق الاشتباه، بإقامة علاقات غرامية مع خمس مجندات إسرائيليات في سجن رامون في النقب جنوبي البلاد.

وسمحت السلطات أمس الإثنين بكشف هوية السجين الفلسطيني وهو مازن القاضي الذي حكم عليه بالمؤبد لدوره في عملية تفجيرية استهدفت مطعم سي فود ماركت في تل أبيب في 5 آذار/مارس 2002 أودت بحياة 3 إسرائليين فضلا عن عشرات المصابين. القاضي نقل منفذ العملية بسيارته وفر من المكان.

من جهتها تستبعد قيادة الأسرى الأمنيين في سجن رامون أن تكون رواية سلطات السجن صحيحة وقال مسؤول فلسطيني كبير لقناة N12 أمس إنه "ليس من المنطقي أن يحدث ذلك - إنه أمر غير مقبول. ومن الممكن أن يكون هناك نوع آخر من الاتصال وأنه أراد استخدام علاقاته لتهريب الهواتف".

وأضاف هذا المسؤول أن "هناك مبالغة، ويبدو أن هناك من له مصلحة في تضخيم الأمر، من أجل إضفاء الشرعية على الخطوات التي يعتزم اتخاذها" في إشارة واضحة ومباشرة إلى وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير.

يشار إلى أن المسؤولين أتخذوا قرارا على إثر افتضاح هذه القضية بألا تخدم المجندات في السجون الأمنية بعد الآن. وتعيد هذه القضية إلى السطح فضيحة مماثلة وقعت في سجن غلبوع عرفت بـ "النخاسة بالسجانات" ووقعت بين الأعوام 2014 و2017.

وبيّن التحقيق مدى تورط إدارة السجن في تلك القضية حيث تم الدفع من قبلها بالمجندات إلى جناح سجناء أمنيين فلسطينيين على مدى ست سنوات بإطار اتفاق ضمني مع السجين محمود عطا الله الذي وجهت له تهم بالاغتصاب من قبل بعض المجندات اللواتي التزمن الصمت خجلا طيلة هذه المدة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني لـ N12 أن "الإجراءات المتخذة هي ذات طبيعة أمنية أكثر منها إدارية. وقال موضحا إن "أي أسير يسعى دائما إلى الهروب أو التهريب. أي سجين عادي محبوس بين الجدران - يفكر في حريته في كل مكان وهو يسعى جاهدا إلى تهريب أغراض محظور عليه امتلاكها. ومن المحتمل أن يكون قد أراد منهن أن يهربن له هاتفاً مثلاً".

قررت سلطات سجن رامون في الأثناء تفكيك الجناح الذي كان يقيم فيه السجين المتهم، في خطوة أثارت غضب باقي السجناء الذين تساءلوا عن سبب تحميلهم ذنب زميلهم بحال كان بالفعل مذنبا. وتابع المسؤول الفلسطيني الذي تحدث للقناة الإسرائيلية قائلا "إن نادي الأسير الفلسطيني هدد الليلة الماضية بأنه سيتخذ إجراءات احتجاجية بما في ذلك الإضراب عن الطعام من قبل سجناء الجناح المفكك، إذا لم تغير إدارة السجن السياسة المستجدة ضدهم منذ يوم الجمعة (الفائت).

وأفاد المتحدث بأن الإضراب سيسير نحو التصعيد بحال لم يتم الالتفات لمطلب السجناء وقال "إذا لم يتوقف الإضراب عن الطعام حتى نهار 13 أكتوبر فسينضم سائر السجناء في سجن رامون".