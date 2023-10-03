الجيش الإسرائيلي يعلن عن حالة تأهب في المنطقة المحيطة بقطاع غزة وسط تدريبات لحركة الجهاد

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن "عمليات الإطلاق تم تنفيذها من قطاع غزة باتجاه البحر ولم تعبر إلى داخل أراضي إسرائيل".

بدأت حركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الثلاثاء، تدريبات هجومية، شملت إطلاق وابل من الصواريخ نحو البحر الأبيض المتوسط، وبسبب المخاطر المتزايدة، قال الجيش الإسرائيلي إن "قيادة الجبهة الداخلية قامت بتنشيط حالة التأهب للمنطقة المحيطة بغزة".

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن "عمليات الإطلاق تم تنفيذها من قطاع غزة باتجاه البحر ولم تعبر إلى داخل أراضي دولة إسرائيل"، ومن جهتها قالت حركتي حماس والجهاد و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مؤخرا إن "الفصائل ستكثف تنسيقها في محاولة لتحصيل ثمن أعلى من اسرائيل".

وتأتي التدريبات التي تحاكي هجومًا على إسرائيل، والبيان الأخير الصادر في نهاية سبتمبر/ايلول المنصرم، وسط توترات أمنية متصاعدة في المنطقة، والتي شملت تظاهرات شبه يومية على السياج الحدودي لغزة وتدفق مستمر من التقارير الاستخباراتية بشأن "الهجمات العدائية المخطط لها ضد الإسرائيل".