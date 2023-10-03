حسن نصر الله: “يجب إدانة أي دولة إسلامية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”

أعرب حسن نصر الله، عن أسفه "لاتخاذ بعض الدول العربية خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيلن، وأنا أقول إن أي دولة يمكن أن توقع على اتفاق التطبيع يجب إدانتها، وهو بمثابة التخلي عن فلسطين"

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أمس الإثنين، "إن أي دولة تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب إدانتها بعيدًا عن العلاقات السياسية والمجاملات لأنّه طعن بالشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلاميّة والمسيحية"، في إشارة مباشرة إلى المفاوضات الجارية بين السعودية وإسرائيل لإقامة علاقات ثنائية رسمية، في أعقاب اتفاقات إبراهيم الموقعة عام 2020 والتي صادقت على تقارب عدة دول إسلامية مع إسرائيل.

وأعرب حسن نصر الله، عن أسفه "لاتخاذ بعض الدول العربية خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيلن، وأنا أقول إن أي دولة يمكن أن توقع على اتفاق التطبيع يجب إدانتها، وهو بمثابة التخلي عن فلسطين"وتابع "توقيع أي اتفاق تطبيع مع الاحتلال يجب أن يُدان ويتم استنكاره" ودعا نصر الله إلى "ضرورة إسماع إسرائيل صوتًا إسلاميًا موحدًا فيما يتعلق بقبلة المسلمين"، في إشارة إلى المسجد الأقصى.

وفي معرض حديثه عن الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران، قال إن "سوريا ومصر نجحتا في خنق إسرائيل، لدرجة أن رئيسة الوزراء جولدا مائير كادت أن تستخدم الأسلحة النووية".

وتأتي تصريحات نصرالله في وقت يتم فيه الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية، وشدد نصر الله على أنه “على الأمة الإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها عما يحدث للشعب الفلسطيني في الأقصى”.

وفي السياق تحدث نصر الله عن التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتدخل الوسطاء الدوليين في هذه القضية. وأكد بشكل خاص أن عبارة "ترسيم الحدود البرية غير صحيحة، نظرا لأن الحدود تم تحديدها منذ زمن طويل"، وتابع "لا علاقة بين مسألة الحدود والصعوبات التي يواجهها لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية" مؤكدا على أنه "لدينا الحق في الماء مثلنا في الأرض، ولن نتنازل عن ذلك، والمقاومة تدعم الدولة اللبنانية في كل خطوة تساهم في تحرير الأرض".