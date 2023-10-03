آية الله علي خامنئي: "الدول التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل تراهن على حصان خاسر”

خامنئي"الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والخسارة تنتظرها، وإنهم يخطئون. وكما يقول الأوروبيون، فإنهم يراهنون على حصان خاسر"

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي،اليوم الثلاثاء، إن "الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والخسارة تنتظرها، وإنهم يخطئون. وكما يقول الأوروبيون، فإنهم يراهنون على حصان خاسر".

جاءت تصريحات خامنئي، خلال اللقاء مع مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الذي عقد بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث رأى خامنئي أنّ "العداء للإسلام اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى". وأشار إلى أنّ "مخططي الجرائم وأعمال الإهانة البغيضة لا يستطيعون إضعاف القرآن بل يدمرون أنفسهم بذلك"، واصفًا "إهانة القرآن الكريم بنموذج جاهل لهذه العداوات".

وفي السياق قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أمس الإثنين، "إن أي دولة تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب إدانتها بعيدًا عن العلاقات السياسية والمجاملات لأنّه طعن بالشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلاميّة والمسيحية"، في إشارة مباشرة إلى المفاوضات الجارية بين السعودية وإسرائيل لإقامة علاقات ثنائية رسمية، في أعقاب اتفاقات إبراهيم الموقعة عام 2020 والتي صادقت على تقارب عدة دول إسلامية مع إسرائيل.

وفي السياق كان وزير الخارجية الإسرائيلي، قد قال الشهر المنصرم إن "الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية قد يصبح جاهزا بحلول مطلع العام الوشيك" وذلك بعد أن أشارت الدول الثلاث إلى إحراز تقدم في المفاوضات المعقدة.