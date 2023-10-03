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تقرير: الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمة نهارية لاعتقال أحد المطلوبين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية

i24NEWS

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قوات إسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، 10 أبريل 2022.
JAAFAR ASHTIYEH / AFPقوات إسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، 10 أبريل 2022.

تقرير أولي للجيش الإسرائيلي: "مقاتلونا يعملون حالياً على اعتقال إرهابي مطلوب في طولكرم"

نفذت قوة عسكرية إسرائيلية مداهمة نهارية اليوم الثلاثاء، بهدف اعتقال أحد المطلوبين. ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين تبادلوا إطلاق النيران في حين تم القبض على المطلوب. 

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي إن "مقاتلينا يعملون حالياً على اعتقال إرهابي مطلوب في طولكرم".

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