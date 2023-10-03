تقرير أولي للجيش الإسرائيلي: "مقاتلونا يعملون حالياً على اعتقال إرهابي مطلوب في طولكرم"

نفذت قوة عسكرية إسرائيلية مداهمة نهارية اليوم الثلاثاء، بهدف اعتقال أحد المطلوبين. ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين تبادلوا إطلاق النيران في حين تم القبض على المطلوب.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي إن "مقاتلينا يعملون حالياً على اعتقال إرهابي مطلوب في طولكرم".