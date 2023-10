وزير الخارجية إيلي كوهين: "البصق على المسيحيين أمر قبيح ولا يمثل اليهودية"

كتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تدوينة على تويتر/ إكس الثلاثاء، قال فيها "أدين ظاهرة البصق القبيحة على المسيحيين وإيذاء أي إنسان بسبب دينه أو معتقده. هذه الظاهرة لا تمثل قيم اليهودية".

وأضاف "حرية الدين والعبادة هي قيم أساسية في إسرائيل. مئات الآلاف من السياح المسيحيين يأتون إلى إسرائيل كل عام لزيارة الأماكن المقدسة لهم ولنا.