وزير الخارجية إيلي كوهين: "البصق على المسيحيين أمر قبيح ولا يمثل اليهودية"

أدلى المستوطن الإسرائيلي إليشع ييريد، المشتبه بالتورط في قتل المراهق الفلسطيني قصي معطان، بهذا التعليق وسط تزايد حوادث بصق اليهود على المصلين المسيحيين أو بالقرب منهم في البلدة القديمة بالقدس

كتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تدوينة على تويتر/ إكس الثلاثاء، قال فيها "أدين ظاهرة البصق القبيحة على المسيحيين وإيذاء أي إنسان بسبب دينه أو معتقده. هذه الظاهرة لا تمثل قيم اليهودية".

وأضاف "حرية الدين والعبادة هي قيم أساسية في إسرائيل. مئات الآلاف من السياح المسيحيين يأتون إلى إسرائيل كل عام لزيارة الأماكن المقدسة لهم ولنا.

https://twitter.com/i/web/status/1709166007900578034 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أنا أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى احترام تقاليد وإيمان كل من يأتي إلى أبواب القدس، المدينة المقدسة".

جاءت تلك التدوينة ردا على أقوال مستوطن فعال وبارزحيث قال إن "البصق على المسيحيين ممارسة يهودية قديمة".

أدلى المستوطن الإسرائيلي إليشع ييريد، المشتبه بالتورط في قتل المراهق الفلسطيني قصي معطان، بهذا التعليق وسط تزايد حوادث بصق اليهود على المصلين المسيحيين أو بالقرب منهم في البلدة القديمة بالقدس، وفق النشر في هآرتس الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة فقد توافد على القدس عشرات الآلاف من اليهود للمشاركة في الفعاليات والصلوات بمناسبة عيد العرش في الأيام الأخيرة، وتم خلالها تسجيل العديد من حوادث البصق.

وتمكن البعض من توثيق هذه الحالات حيث تبين أن معظم الضالعين بهذا العمل هم من الشباب اليهود الذين بصقوا على مباني الكنائس أو على المصلين المسيحيين الذين مروا عنهم.

بدوره، قال وزير السياحة حاييم كاتس إن "القول بأن البصق على المسيحيين عادة قديمة وحتى مقبولة أمر فظيع. إن تصرفات حفنة من المتطرفين تجعل الناس يكرهون اليهودية، وتضر بصورة إسرائيل وتؤثر على السياحة".

كما أدان كبير الحاخامات الأشكناز في إسرائيل، ديفيد لاو، الأمر وقال: "نحترم جميع الأمم التي تأتي لتكريم مدينة القدس المقدسة. ... من المؤكد أن هذه الظواهر غير الأخلاقية ليس لها أي علاقة مع الشريعة اليهودية."