مصر : احتجاجات مصريين ضد السيسي بعد خطابه للترشح للرئاسة لفترة ثالثة ومطالب بـ”إسقاط النظام”

شهدت المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، هتافات للمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي.

هتف العشرات من أهالي مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"إسقاط النظام"، حسب مقاطع فيديو نشرت مساء أمس الإثنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أظهرت حرق صور الرئيس خلال التظاهرات في مشاهد لم يشهدها الشارع المصري منذ سنوات طويلة.

وجاءت المظاهرات التي اندلعت مباشرة عقب إعلان الرئيس المصري، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، داعياً المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

https://twitter.com/i/web/status/1708935060206883129 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي نفس السياق، شهدت المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، هتافات للمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للطنطاوي الذي يسعى لجمع التوكيلات المطلوبة منه من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

https://twitter.com/i/web/status/1708993576967831601 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كذلك وثقت المقاطع قيام مواطنين بإلقاء لافتات عليها صور الرئيس المصري على الأرض ثم داسوا عليها بأقدامهم، وسط ترديد شتائم وسباب للرئيس المصري.

وكان الرئيس المصري قد قال في كلمته بفعاليات اليوم الثالث والأخير من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة: "عقدت العزم على ترشيح نفسي (…) في مدة رئاسية جديدة".

وأضاف السيسي: "إن عزائمنا لم تلِن أو تضعف أمام كل هذه التحديات، بل أعلن أبناء مصر وبناتها عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء مصر وحققوا لها الإنجاز، محققين المجد والفخر الوطني"

وتابع السيسي: "وقد كانت إرادة المصريين- وما زالت- المحرك الرئيسى والباعث الأساسى لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات".