رئيس الحكومة الإسرائيلية يرد على خامنئي :"ايران لن تمنعنا من توسيع دائرة السلام"

وكان المرشد الأعلى الايراني هاجم بوقت سابق الحهود التي تبذلها الولايات للتوصل الى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تصريحات المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي والذي وجه خلالها رسالة إلى السعودية قال خلالها إن "اتفاق التطبيع مع إسرائيل هو مراهنة على حصان خاسر", وقال "بينما نظام خامنئي الارهابي يصدر الدمار والخراب، إسرائيل دفعت السلام".

وأضاف :"مثلما لم تمنعنا ايران من التوصل الى ’اتفاقيات إبراهيم’ ، ايران ايضا لن تمنعنا من توسيع دائرة السلام لصالح مواطني إسرائيل، شعوب المنطقة والبشرية جمعاء".

وفي وقت سابق رد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على تصريحات خامنئي وقال غالانت :"النظام في ايران يحاول تخريب جهود السلام من خلال التهديدات الفارغة".

وـأضاف وزير الأمن غالانت :"نظام الإرهاب المجرم تمكن من تفكيك الكثير من الدول التي سيطر عليها، والآن يحاول تخريب جهود السلام بالتهديدات الفارغة. ايران ستواصل العمل لنشر الإرهاب والدمار. إسرائيل ستواصل العمل للوصول الى الأمن لمواطنيها والسلام في الشرق الأوسط".

تأتي تصريحات غالانت ونتنياهو ردا على تصريحات خامنئي الذي صرح صباح اليوم إن الدول التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل "تراهن على حصان خاسر" وبرأية إن الموقف الواضح للجمهورية الإسلامية بأن الدول التي راهنت على التطبيع مع إسرائيل والتي وصفها بأنها "سرطان" و"نظام محتظر" ، "ستخسر".