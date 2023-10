مصر : ناشطون وحقوقيون ومدونون يتساءلون عن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وأسبابه

أعرب ناشطون وحقوقيون ومدونون مصريون عن استغرابهم و تساؤلات كثيرة طرحوها، بعد اندلاع النيران بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، فجر الاثنين، وتفحمه بالكامل، وتركزت على غياب أجهزة الدفاع المدني والإنذار بالمبنى، وتأخر سيارات وطائرات الإطفاء، وغياب أي بيانات وأرقام رسمية عن أعداد الضحايا وتساؤلات حول أسباب الحريق والغموض الذي يكتنف هذا الجانب حتى الآن.

