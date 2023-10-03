مصر : ناشطون وحقوقيون ومدونون يتساءلون عن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وأسبابه

تركزت عشرات التساؤلات على غياب أجهزة الدفاع المدني والإنذار بالمبنى، وتأخر سيارات وطائرات الإطفاء، وغياب أي بيانات وأرقام رسمية عن أعداد الضحايا.

أعرب ناشطون وحقوقيون ومدونون مصريون عن استغرابهم و تساؤلات كثيرة طرحوها، بعد اندلاع النيران بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، فجر الاثنين، وتفحمه بالكامل، وتركزت على غياب أجهزة الدفاع المدني والإنذار بالمبنى، وتأخر سيارات وطائرات الإطفاء، وغياب أي بيانات وأرقام رسمية عن أعداد الضحايا وتساؤلات حول أسباب الحريق والغموض الذي يكتنف هذا الجانب حتى الآن.

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وفي هذا السياق، تساءلت الصحفية المصرية سلافة مجدي عبر منصة إكس ("تويتر" سابقاً) عن مصير المحتجزين داخل المبنى، وقالت: "عدد السجون ومقارّ الاحتجاز في مصر وصلت إلى 169 حسب آخر إحصائية... والمقارّ تشمل الأقسام والمديريات، ومقارّ الجهاز طبعاً نار على علم. جهاز الأمن الوطني اللي اتشرف اغلبنا بمعرفته شخصياً... حصل حريق بمديرية أمن الإسماعيلية، ولحد دلوقتي معندناش تصريح رسمي يوحد ربنا عن عدد المصابين، غير موقع العربية أنه نشر حوالى 100 مصاب! ربنا يلطف بالعاملين والمحتجزين/ات في المديرية في حال وجودهم".

ومن جهته، تساءل الفنان عمرو واكد عن دور الدفاع المدني، قائلاً: "كيف لمبنى قد جُدِّد بالكامل أخيراً، بحجم وأهمية مديرية أمن الاسماعيلية، أن يترك ليشتعل بالكامل دون إنقاذ ولو جزءاً منه؟ نحن شاهدنا فيديوهات مسجلة لبداية هذا الحريق، وهذا يعني أنه كان حريقاً معلوماً ببدئه ومرصوداً في منطقة الحادث، ألم يتم إخطار خدمة المطافي؟ كيف يترك ليتفحم كل ركن فيه؟".

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من جانب آخو، بدأت السلطات المصرية (الاثنين) تحقيقات موسعة حول الحريق. وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الحريق الذي نشب في مبنى المديرية فجر الاثنين.

ولم يتم الإعلان رسمياً، حتى كتابة التقرير، عن سقوط قتلى جراء الحريق، في حين أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 38 شخصاً بجروح مختلفة.

ووفق بيان النيابة العامة (الاثنين)، فإن فريقاً موسعاً من محققي النيابة انتقل فور تلقي الإخطار بنشوب الحريق إلى مقر مبنى مديرية الأمن لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.