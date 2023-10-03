تونس : وزير الخارجية الأسبق يطالب باستعادة "الصحراء التونسية" من الجزائر

تابع ونيس “الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وافق على إعادة الصحراء التونسية، بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولكن بعد الانقلاب العسكري تم التراجع عن الاتفاق

طالب وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس باستعادة “الصحراء التونسية” من الجزائر، وقال في تصريح إذاعي “تونس سعت لاسترجاع صحرائها من الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي، لكن الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول رفض ذلك”.

وأضاف أحمد ونيّس في تصريحه " بعد الاستقلال وقعنا اتفاقية مع الحكومة الجزائرية لاسترجاع الصحراء، كما هو الحال في الاتفاق الجزائري المغربي، لكن الانقلاب العسكري في أواخر الستينات اطاح بالاتفاق”.

وتابع ونيس “الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وافق على إعادة الصحراء التونسية، بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولكن بعد الانقلاب العسكري في الجزائر تم التراجع عن الاتفاق مع تونس، وأرادوا أن يفعلوا ذلك مع المغرب، لكن الأخير رفض هذا الأمر”.

واتهم الرئيس الحبيب بورقيبة بـ”التنازل” عن الصحراء التونسية للجزائر، مضيفا “لست سعيدا بهذا، وسنستعيد حقنا ذات يوم”.

وتشمل الصحراء التونسية مساحة كبيرة من المناطق الشرقية حاليا في الجزائر.

وسبق أن طاب عدد من السياسيين التونسيين إلى إعادة النظر بـ”العلاقة غير المتكافئة” مع الجزائر، معتبرين أن الدبلوماسية التونسية تخلت عن موقفها المحايد تجاه بعض القضايا الإقليمية والدولية، بضغط من الجزائر.