ترقبا لمفاوضات الرياض وواشنطن حول التطبيع: الإمارات تعلق مفاوضاتها مع امريكا حول التحالف الأمني

وذكر التقرير ان دولة الامارات العربية تترقب الاتفاق الذي سيوقع بين الولايات المتحدة حول التحالف الدفاعي الامني

بعد محادثات التطبيع بين إسرائيل أوقفت دولة الإمارات العربية الاتصالات مع الولايات المتحدة المرتبطة بصياغة اتفاق أمني، وذكر مسؤولون مطلعون لهيئة البث الرسمية "كان" أن "الاماراتيون ينتظرون ما الذي سيتم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة والسعودية لفحص كيفية مواصلتهم بالمفاوضات". حيث أنه في حال منحت الولايات المتحدة تحالفا دفاعيا للسعودية أيضا الامارات سترغب بإقامة تحالف أهم مع ضمانات مشابهة.

قبل أسبوعين أفادت نيويورك تايمز أن إدارة بايدن والسعوديين يدرسون امكانية التوقيع على اتفاق دفاعي أمني مثل النموذج الآسيوي، والذي تدافع فيه الولايات المتحدة عن الدول، في حال تعرضوا لهجوم من دولة أخرى. وترى الولايات المتحدة باتفاق أمني يشبه الاتفاق المبرم مع اليابان أو كوريا محفزا للسعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن اتفاق تطبيع مع السعودية سيحدث في غضون نصف عام، وقال مسؤول أمني كبير لهيئة البث الرسمية إن :"تقديراتنا بإنه سيتم إبرام اتفاق تطبيع مع السعودية في غضون نصف عام، لا يمكن التوجه لشعب أو دولة مثل السعودية وإن نقول لهم فجأة ’ الآن يوجد اتفاق سلام مع إسرائيل’ يجب تجهيز الأرضية لذلك".