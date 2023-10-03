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  • تقرير: هدف الهجوم المنسوب لاسرائيل في البوكمال بسوريا إحباط تهريب أسلحة ايرانية متقدمة

تقرير: هدف الهجوم المنسوب لاسرائيل في البوكمال بسوريا إحباط تهريب أسلحة ايرانية متقدمة

i24NEWS

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معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق
AP / Bassem Tellawi 2007 ©معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق

وذكر التقرير ان الهجوم ضد الجماعات الموالية لايران يهدف ايضا لدعم المقاتلين التي تدعمهم الولايات المتحدة وهم في صراع معهم

ذكرت هيئة البث الرسمية أن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل الليلة على الحدود السورية العراقية ضد المجموعات المسلحة الموالية لايران، يبدو بأنه محاولة إسرائيلية لإحباط تهريب أسلحة ايرانية متطورة. 

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ووقع الهجوم في منطقة البوكمال من الجانب السوري على الحدود مع العراق، شرقي البلاد، والذي يتواجد به مجموعات مسلحة موالية لايران. 

وذكر التقرير أنه على ما يبدو يدور الحديث عن مكونات أنظمة دفاع جوية اجتازت الحدود تجاه مخازن في القواعد العسكرية للمجموعات المسلحة الموالية لايران وتمت مهاجمتها. ووقعت في الفترة الأخيرة عدة هجمات في سوريا، ووفقا لتقارير كانت ضد أنظمة الدفاع الجوية. 

يأتي توقيت الهجوم، في فترة تواجه بها القوات المحلية شرقي سوريا والمدعومة من المجموعات المسلحة الموالية لايران قوات محلية أخرى مدعومة من الولايات المتحدة بهدف سيطرتها على المنطقة. 

ونقلت كان عن مصدر سوري من شرقي البلاد، فإن التفسير كان يهدف ايضا لمساندة القوات المحلية التي تدعمها الولايات المتحدة في مواجهة المجموعات المسلحة الايرانية. وبحسب المسؤول، من الممكن أن الهجوم الحالي قد ينظر اليه من جانب ايران وأذرعها بهذا الشكل، لذلك من الممكن أن يكون ردها ضد أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في سوريا. 

 

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