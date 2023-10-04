وأضاف الوزير: "اتفقت مع نظيري السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية"، وأردف "العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح".

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده اتفقت مع السعودية على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في وقت لاحق.

وأضاف الوزير: "اتفقت مع نظيري السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية"، وأردف "العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح".