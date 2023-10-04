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  • وزير الخارجية الإيراني: "اتفقنا مع الرياض على إقامة مباراة سباهان والاتحاد في موعد لاحق وعلاقاتنا تمضي قدما"

وزير الخارجية الإيراني: "اتفقنا مع الرياض على إقامة مباراة سباهان والاتحاد في موعد لاحق وعلاقاتنا تمضي قدما"

i24NEWS

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أعلام السعودية وإيران.
AFPأعلام السعودية وإيران.

وأضاف الوزير: "اتفقت مع نظيري السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية"، وأردف "العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح".

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده اتفقت مع السعودية على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في وقت لاحق.

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وأضاف الوزير: "اتفقت مع نظيري السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية"، وأردف "العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح".

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