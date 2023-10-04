الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 مشتبهين على خلفية "البصق على المسيحيين" في القدس

وقال دورون ترجمان، مفتش الشرطة في منطقة القدس، في بيان: "لن نتسامح مع إظهار الكراهية تجاه أي شخص، سواء كان يهودًا أو مسلمين أو مسيحيين"

ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، القبض على خمسة مشتبه بهم متورطين في حوادث البصق الأخيرة في البلدة القديمة بالقدس، والتي بصق خلالها مصلون يهود على الأرض تجاه المسيحيين.

وتم احتجاز قاصر وأربعة بالغين، وجاءت الاعتقالات في أعقاب حادثة وقعت خلال احتفالات عيد العرش الثلاثاء، بالإضافة إلى حادثة أخرى الأربعاء.

وقام الحاخام ناثان روثمان، شقيق النائب الإسرائيلي سمحا روثمان من الحزب الصهيوني الديني الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يوم الثلاثاء، بقيادة مجموعة من القاصرين على طريق الحج في القدس. وافيد أن أحد القاصرين بصق على سائح مسيحي وتم اعتقاله على الفور، بحسب القناة 12 .

باستخدام المراقبة عالية التقنية، تم القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم بتهمة البصق على صاحب كشك مسيحي في البلدة القديمة بالقدس يوم الأربعاء، والآخرين في حادثة تم تداولها بشكل كبير يوم الثلاثاء، حيث واجه حجاج مسيحيون يحملون صليبًا حجاجًا يهودًا على الطريق. واتهمت الشرطة بعض المشتبه بهم بالاعتداء.

وقال دورون ترجمان، مفتش الشرطة في منطقة القدس، في بيان: "لن نتسامح مع ظاهرة الكراهية تجاه أي شخص، سواء كان يهودًا أو مسلمين أو مسيحيين في البلدة القديمة وفي أي مكان آخر في القدس".

وأضاف: "للأسف نشهد استمرار هذه الظاهرة. عرض الكراهية تجاه المسيحيين في البلدة القديمة في القدس، وذلك بشكل رئيسي من خلال البصق على الأرض عند المرور أمام المتشددين [اليهود]. وتابع ترجمان: "أولئك الذين يفعلون ذلك، لديهم مشكلة خطيرة، أولاً وقبل كل شيء، في تعليمهم ونظرتهم للعالم واحترامهم للآخرين".

وكان قد كتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تدوينة على تويتر/ إكس الثلاثاء، قال فيها "أدين ظاهرة البصق القبيحة على المسيحيين وإيذاء أي إنسان بسبب دينه أو معتقده. هذه الظاهرة لا تمثل قيم اليهودية".