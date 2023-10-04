شهادات مرئية ونصية من خلال عيون أربعة رجال حول حرب يوم الغفران في معرض بالقدس

نتحدث دائمًا عن حرب يوم الغفران باعتبارها حربًا خاصة، دون أن نحدد أنها شيء يستمر بمرور الوقت، وما زال محسوسًا حتى اليوم: القتال من أجل البلاد، والعنف، والواقع القاسي، لأولئك الذين عايشوا الحرب.

قدم متحف إسرائيل في القدس مغرضا فنيا تحت عنوان"شمس أكتوبر: أربعة أصوات من حرب يوم الغفران"، يعتمد على أعمال مصورة وأخرى فنية، بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران (6 أكتوبر 1973)، وكان تم تجنيد ديفيد تارتاكوفر وإيلي موهار كاحتياط؛ ورينو زرور ورامي هالبرين اللذان انضما طوعا إلى قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية وسجلا ما شاهداه لصحيفة هعولام هيز التي عملا فيها، يستمر المعرض حتى 31 يناير/كانون الثاني من عام 2024 في متحف إسرائيل في القدس.

Musée d'Israël, Jérusalem/ Zohar Shemesh ديفيد تارتاكوفر، "استجواب طويل الأمد للفنان"

ولأول مرة، سيتم عرض رسومات تارتاكوفر - الذي كان حينها فنانًا ناشئًا - وصور رامي هالبرين، المصور الصحفي الشاب الذي قُتل أثناء الحرب، أمام الجمهور، مصحوبة بمجموعة من التقارير والمذكرات الشخصية التي كتبها إيلي موهار . يرسم الرجال الأربعة صورة للحرب عبر وسائل الإعلام المختلفة ويخلقون منصة للحوار غير الرسمي الذي يدعونا لاكتشاف لحظات من الاضطرابات والصمت، ولكن أيضًا للحياة، والتشكيك في العلاقة بين التوثيق والذاكرة، والصحافة والفن، والماضي والحاضر. وفي السياق المعرض أجرت i24NEWS مقابلة مع أمينة المعرض تمارا أبراموفيتش، والتي تعمل عملت على المشروع منذ عام ونصف.

Elie Posner رامي هالبرين، 1952-1973 "جثة جندي كومودو مصري في خندق، من 7 إلى 18 أكتوبر 1973"

وقالت"لقد صادفت أحد أعمال الفنانين، التي تم إنتاجها خلال الحرب، وكان ببساطة رائعًا ومؤثرًا، وأقنعني أنه يتعين علينا إقامة معرض بطريقة أو بأخرى. ثم أخبرني عن صديقه الذي كتب النصوص، وأدخلناها تلقائيًا في المعرض للحصول على وجهات نظر مختلفة. هذا المشروع الوثائقي للنصوص المصورة مثير للاهتمام للغاية، فنحن نقدم تجربة مثيرة مع اثنين من الفنانين، وزوجين من الأصدقاء: وتابعت"بشكل عام، عندما نتحدث عن الحرب، فإننا نفكر في الجانب التاريخي؛ هنا أردت أن أظهر الجانب الشخصي والحميمي لما مروا به، أعتقد أنه بهذه الطريقة يكون من الأسهل التعرف عليه لأن البعد أكثر عالمية. أردت أن أقدم شيئًا خارج تمامًا عن الرواية الوطنية حول حرب يوم الغفران”.

إن حرب يوم الغفران، التي خاضتها إسرائيل في الفترة من 6 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 1973 ضد تحالف عربي بقيادة مصر وسوريا، "محفورة في الوعي الجماعي باعتبارها صدمة شخصية ووطنية"، وقد أحدث الهجوم المفاجئ والضحايا العديدين وفقدان الثقة في القادة موجة من الصدمة في المجتمع الإسرائيلي، مما أثار احتجاجات وانتقادات شديدة.

وأكدت تمارا أبراموفيتش على أنه"نحن نكشف عن المادة الأصلية من خلال وثائق وكتابات تعود إلى فترة زمنية، وصور تم طباعتها في السبعينيات، وكذلك الصحف التي ظهرت فيها الصور والنصوص. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتثبيت "فيديو فني" حيث سيتم تمرير النصوص على الصفحة "الجدران التي تعطي جانبًا جذابًا"وأقادت تمارا "كان هدفي هو إظهار أن الحرب ليست فقط ما يحدث في المجال الوطني وما يعرفه الجميع، أو ما نجده في كتب التاريخ. أردت تسليط الضوء على ما هو غير محسوس، وما هو مخفي، والتأكيد على وجهة نظر الجندي وما يمكن أن يقدمه لنا من تجربته على الأرض، في وضع محدد، وأيضاً من وجهة النظر السلمية”.

Elie Posner أمينة المعرض تمارا أبراموفيتش

واختتمت تمارا أبراموفيتش قائلة"نتحدث دائمًا عن حرب يوم الغفران باعتبارها حربًا خاصة، دون أن نحدد أنها شيء يستمر بمرور الوقت، وما زال محسوسًا حتى اليوم: القتال من أجل البلاد، والعنف، والواقع القاسي، لأولئك الذين عايشوا الحرب. الحرب، لا تنتهي أبدًا، لأنهم يعيشون معها طوال حياتهم؛ لقد ساهمت هذه الحرب أيضًا في صياغة الأسئلة الكبيرة لهذا البلد، ومحاولات إحلال السلام والإخفاقات التي تلت ذلك، وبالتالي فإن هذه الحرب الفردية لها العديد من الأصداء المصاحبة".

يعيد هذا المعرض النظر في الحرب نفسها، قبل إنشاء الذاكرة الجماعية للصدمة، بالاعتماد على الشهادات المرئية والنصية من خلال عيون الرجال الأربعة. تم استدعاء ديفيد تارتاكوفر وإيلي موهار إلى الاحتياط عند غروب الشمس يوم الغفران، وبقيا في الخدمة غرب قناة السويس بعد إعلان وقف إطلاق النار في 24 أكتوبر/تشرين الأول. تتخلل لحظات الحرب المرعبة فترات هدوء متوترة تفرض فترات طويلة من الكسل والملل. استفاد تارتاكوفر بشكل خاص من الإجازة القصيرة لإحضار كراسات الرسم إلى المنزل، والتي كان يأمل أن تصرف انتباهه عن روتين الحرب. ملأ الفنان الشاب ثلاثة كتب بمشاهد بسيطة مبتورة تصوّر الحياة العسكرية المليئة بالرغبة في العودة إلى الوطن.

في يوم الأحد، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، وصل رامي هالبرين إلى منزل رينو زرور في رمات غان ومعه حقيبة عسكرية وكاميرته. كلاهما تم تسريحهما مؤخرًا من الجيش بعد أن أنهيا خدمتهما النظامية وعملا في صحيفة "هعولام هزيه" الأسبوعية. وعلى الرغم من عدم استدعائهم رسميًا، إلا أنهم قرروا الانضمام إلى الكتيبة المدرعة 184 على الجبهة الجنوبية في بداية الحرب. حتى في الخنادق، كان هالبرين دائمًا يحمل كاميرته حول رقبته لالتقاط المشاهد والأحداث والأشخاص من مسافة قريبة؛ وعندما سقط في معركة "المزرعة الصينية" يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الكاميرا معه، وكذلك الأفلام التي لم يتم تطويرها بعد. بعد أحد عشر يوما من مغادرة تل أبيب، عاد زرور مع جثة صديقه. عند وصوله إلى مكاتب الصحيفة، كتب رائحة البارود وأصوات القذائف التي لا تزال ماثلة في ذهنه. وصلت الكاميرا أيضًا إلى مكاتب الصحيفة، وتم نشر صور هالبرين في تقرير خاص تخليدا لذكراه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1973. وقد طبع فيما بعد سبع من هذه الصور من قبل أصدقائه في الكتيبة 184.

يظهر توثيق روتين الحرب في الملاحظات التي كتبها موهار لصحيفة دافار. وفي ساعات "التوقف"، بين التفجيرات وبناء التحصينات، كان يكتب أفكاره كما في مذكراته، بالتناوب بين لحظات الحزن ولحظات الضحك.

"الحرب ليست حدثًا له بداية ونهاية، خلال أيام الحرب أيضًا هناك لحظات من الراحة والضحك، حيث يأكل الناس ويعيشون ببساطة، أردت إبراز هذا الجانب الذي لا نراه إلا قليلاً. أعتقد أيضًا أنه مقارنة بما يحدث اليوم في إسرائيل من إصلاحات وانقسامات مجتمعية، من المثير للاهتمام التفكير في إسرائيل قبل 50 عامًا في الطريقة التي تعاملوا بها مع حرب يوم الغفران وإلى أي مدى أحدثت قطيعة في العلاقات. المجتمع، والتي يمكن مقارنتها بالكسر الذي نعيشه اليوم. في معظم الأحيان، يتم إثارة الحرب من خلال منظور الجندي كضحية، ولكننا هنا نسعى جاهدين لإظهار أن الحرب لم تنته بعد، وأنها حرب حرب واحدة باعتبارها استمرارية"، تؤكد تمارا.

تثير القصص المجمعة لهؤلاء الشباب الأربعة، الذين نجوا ثلاثة منهم ليصبحوا أبطالاً إسرائيليين، سؤالاً واسعاً حول مفهوم الحرب وحدودها المراوغة. إن اللقاء بين نار ساحة المعركة ولحظات الهدوء، بين المنشورات الصحفية والرسومات الحميمية، بين الحياة والموت، يخترق السياج المحكم لهذه الحرب، ويقدم تعليقًا مؤثرًا على الواقع الإسرائيلي اليوم.

كارولين حيات صحافية في موقع i24NEWS الفرنسي