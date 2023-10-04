قتل بدون توقف في المجتمع العربي في إسرائيل: مقتل امرأة 30 عاما رميا بالرصاص

بحسب بيان صادر عن نجمة داود الحمراء، فقد تواجدت المرأة داخل سيارتها في موقف للسيارات بالقرب من قاعة المناسبات عندما وقع الحادث ليرتفع عدد القتلى العرب الى 195 منذ بداية السنة

قُتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا في حادث إطلاق نار في بلدة عرعرة العربية شمال إسرائيل مساء الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وبحسب بيان صادر عن نجمة داود الحمراء، فقد تواجدت المرأة داخل سيارتها في موقف للسيارات بالقرب من قاعة المناسبات عندما وقع الحادث.

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وتم استدعاء طواقم نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث وقدموا لها العلاج الطبي، لكن جهودهم باءت بالفشل واضطروا إلى إعلان وفاتها أثناء توجههم إلى المستشفى.

وقال مسعف نجمة داود الحمراء رائد أبو طعمة: "عندما وصلنا إلى المكان شاهدنا بين السيارات امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً فاقدة الوعي ومصابة بطلقات نارية، وقد قدمنا لها العلاج ونقلناها إلى المستشفى أثناء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وأعلنا عن وفاتها في الطريق إلى المستشفى". وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في حادث إطلاق النار.

وفقا لجمعية مبادرات ابراهيم، فقد قتل في عام 2023، ما مجموعه 195 شخصا من المواطنين العرب في حوادث تتعلق بالعنف والجريمة. ومن بين هؤلاء 186 مواطناً، و9 غير مواطنين. ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي سجلت 82 ضحية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب على مقتل مواطنين عربيين على خلفية الثأر الدموي خلال ساعات معدودة قبل يومين بقوله "بمجرد انعقاد الكنيست سنصدر سلسلة من القوانين التي ستمنح سلطات إنفاذ القانون أدوات مهمة ومبتكرة لمحاربة الجريمة المنظمة وعناصر العنف الأخرى".،