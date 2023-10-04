مزاعم إيرانية: أجهزة الأمن حصلت على ملفات سرية من مكتب نتنياهو

بحسب ما ورد تحتوي الملفات المسربة على قائمة شاملة توفر معلومات شخصية عن شخصيات إعلامية أوروبية وأمريكية وإسرائيلية مختلفة، إلى جانب المبالغ المالية المقابلة التي يُزعم أنهم حصلوا عليها

زعمت مصادر أمنية إيرانية أن أجهزة الأمن الإيرانية حصلت على ملفات سرية يُزعم أنها تكشف المعاملات المالية والتفاصيل الشخصية للصحفيين الذين تلقوا رشاوى من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لتقرير صادر عن قناة الميادين.

وبحسب التقرير، كشف المصدر أن هذه الملفات السرية تم تسريبها من قبل عناصر داخل المعارضة الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد تحتوي الملفات المسربة على قائمة شاملة توفر معلومات شخصية عن شخصيات إعلامية أوروبية وأمريكية وإسرائيلية مختلفة، إلى جانب المبالغ المالية المقابلة التي يُزعم أنهم حصلوا عليها من مصادر لم يكشف عنها.

وبحسب ما ورد تم نقل الملفات السرية إلى محرك أقراص USB بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنها تحتوي على صور شخصية لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك إيهود باراك، ووزير الأمن بيني غانتس، ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.

ويقترح أن هذه الملفات والصور كانت محفوظة داخل الدائرة الداخلية لنتنياهو وكانت تحتوي على معلومات شخصية للغاية عن المسؤولين والسياسيين الذين عارضوا حكومته.

AP Photo/Vahid Salemi, File Iran's national flag waves in Tehran, Iran, on March 31, 2020.

وأشار المصدر الأمني الإيراني إلى أن الصور الشخصية والملفات السرية أصبحت الآن تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الإيرانية. ولم يحدد المصدر جدولا زمنيا، لكنه ألمح إلى إمكانية نشر هذه المعلومات مستقبلا.

ويزعم التقرير أن القضاء الإسرائيلي امتنع عن الكشف عن الملفات، بحجة وجود تهديدات محتملة على "الأمن القومي الإسرائيلي".

Olivier Fitoussi/Flash90 وزير الخارجية يائير لابيد وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الكنيست، 8 نوفمبر، 2021.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة طهران تايمز أن الوثائق الموجودة ضمن هذه الملفات تحتوي أيضًا على معلومات تشير إلى أن بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يعانيان من حالة نفسية متكررة.

ودفع هذا الكشف عضو المعارضة، حزب يائير لابيد، إلى رفع الأمر أمام القضاء الإسرائيلي في محاولة للتشكيك في أهلية نتنياهو لتولي أعلى منصب في إسرائيل.