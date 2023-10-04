الأردن يؤكد سلطته على القضية الفلسطينية وسط التطبيع الإسرائيلي السعودي

"أعتقد أن جزءًا من التحدي يكمن في الحكومة الإسرائيلية، وهذا الاعتقاد، واعتقاد البعض في المنطقة، أنه يمكنكم القفز عن فلسطين، والقيام بمعاملات مع العرب والعودة – فإن هذا لن ينجح"

في خضم المحادثات الجارية حول اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، تقدم لاعب إقليمي واحد للإعلان عن موقفه: الأردن. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أبدى، في كلمة ألقاها في نيويورك الشهر الماضي، موقفا واضحا بشأن هذه المسألة، مؤكدا على أهمية الاعتراف بدور الأردن عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وأثارت المناقشات المتعلقة بالصفقة الأمريكية السعودية المحتملة، والتي يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع مع إسرائيل، مخاوف من تهميش عناصر ذات أهمية كبرى في القضية الفلسطينية.

وأعرب الملك عبد الله الثاني، الذي يعتبر تقليديا راعيا للفلسطينيين، عن قلقه العميق إزاء هذا التطور.

"أعتقد أن جزءًا من التحدي يكمن في الحكومة الإسرائيلية، وهذا الاعتقاد، واعتقاد البعض في المنطقة، أنه يمكنكم القفز عن فلسطين، والقيام بمعاملات مع العرب والعودة – فإن هذا لن ينجح. وتابع العاهل الأردني "وحتى تلك البلدان التي أبرمت اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل ستجد صعوبة في تخطي هذه القضايا بينما يموت الإسرائيليون والفلسطينيون. لذلك ما لم نحل هذه المشكلة، فلن يكون هناك سلام حقيقي أبداً".

وفي مؤتمر للشرق الأوسط عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، حذر العاهل الأردني المملكة العربية السعودية من التساهل الشديد فيما يتعلق بشروط الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق. وردد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مشاعر مماثلة في الأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة والوطنية الكاملة من أجل السلام الدائم في الشرق الأوسط.

AP Photo/Amr Nabil العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على اليسار، يستمع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض، المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

وكان الملك عبد الله الثاني صريحاً بشأن شكاواه تجاه إسرائيل، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو، الذي بقيت العلاقات معه بحدود ضيقة. ومع ذلك، فإن اهتمامه الأساسي يدور حول قضية أكثر أهمية، وهي الوضع المستقبلي للمواقع الإسلامية.

أعرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن اهتمامه بتوسيع وصايته لتشمل جميع الأماكن الإسلامية المقدسة، إلى جانب تلك الموجودة داخل المملكة، لتشمل المسجد الأقصى في القدس. وأثار هذا الطموح مخاوف في الأردن، لأنه من شأنه أن يقلل من الدور التاريخي للمملكة الهاشمية ويعزز مكانة الرياض كزعيمة للعالم الإسلامي.

Yousef ALLAN / Jordanian Royal Palace / AFP العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (إلى اليمين) يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في عمان، الأردن، 3 أغسطس 2021.

وأضاف: "هناك شيء تريده المملكة العربية السعودية، وهناك شيء يريده الإسرائيليون، وهناك شيء يريده الأمريكيون. ما عليك إضافته إلى هذا العنصر هو ما الذي سيحصل عليه الفلسطينيون منه، وفي الواقع ما الذي ستحصل عليه المنطقة، لأننا جميعًا نستثمر في هذا الأمر معًا".

بموازاة بقائه خارج اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 ، فإن الملك عبد الله الثاني عازم على تأكيد سلطة الأردن ومكانته، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كوسيلة للبقاء على صلة بالمشهد الإقليمي سريع التغير.