اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي مع زيارة المحتفلين اليهود قبر يوسف بالقرب من نابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة ليلة الأربعاء بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي رافقت مجموعة من المحتفلين بعيد العرش المتوجهين لزيارة قبر يوسف عند مدخل نابلس في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة فلسطيني.

وأشعل الفلسطينيون النار في الإطارات، ورشقوا الحجارة، وألقوا عبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية.