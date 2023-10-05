اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي مع زيارة المحتفلين اليهود قبر يوسف بالقرب من نابلس

في حين أن حرية الزيارات الدينية مكفولة بموجب اتفاقيات أوسلو، فإن الزوار اليهود إلى المواقع الدينية في الضفة الغربية مثل قبر يوسف يعتمدون على الجيش الإسرائيلي لحماية مرورهم

اندلعت اشتباكات عنيفة ليلة الأربعاء بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي رافقت مجموعة من المحتفلين بعيد العرش المتوجهين لزيارة قبر يوسف عند مدخل نابلس في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة فلسطيني.

وأشعل الفلسطينيون النار في الإطارات، ورشقوا الحجارة، وألقوا عبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية.

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ويأتي ذلك بعد عدة أيام من مهاجمة خمسة يهود خارج القبر، الذي يعتبر المثوى الأخير للشخصية التوراتية، وفق الرواية اليهودية المرفوضة فلسطينيا.

وفي حين أن حرية الزيارات الدينية مكفولة بموجب اتفاقيات أوسلو، فإن الزوار اليهود إلى المواقع الدينية في الضفة الغربية مثل قبر يوسف يعتمدون على الجيش الإسرائيلي لحماية مرورهم.

وفي حادث منفصل بالضفة الغربية، تعرض رجل إسرائيلي لهجوم من قبل مجموعة من الفلسطينيين الذين رشقوا الحجارة جنوب نابلس بالقرب من بلدة سنجل، القريبة من مستوطنة معاليه ليفونا. وقد أطلق النار دفاعًا عن النفس، وأصاب، حسبما ورد، أحد الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن رجلا أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى بعد الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.

وفي الشمال، ألقيت زجاجة مولوتوف على حافلة إسرائيلية بالقرب من عزون، وهي قرية فلسطينية. وردا على ذلك، دخلت القوات الإسرائيلية القرية، لتهاجم من قبل بعض الفلسطينيين الذي ألقوا المزيد من المتفجرات والحجارة. وتم القبض على اثنين على الأقل، وفق بيان الجيش.

Nasser Ishtayeh/Flash90 اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من قبر يوسف ، في مدينة نابلس بالضفة الغربية ، 13 أبريل ، 2022.

ووفقا لمعا فقد ذكرت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دخلت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، لتأمين دخول اليهود مقام يوسف.

كما أفاد الهلال الأحمر بنابلس بإصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس فيما أصيب 70 آخرين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.