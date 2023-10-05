الضفة الغربية: مقتل مسلحين فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي بعد استهدافهما بالرصاص مستوطنا إسرائيليا

استهدف مسلحان فلسطينيان مواطنًا إسرائيليًا على دراجة نارية عند مفترق شوفة بالضفة الغربية، خلال ليلة أمس الأربعاء

استهدف مسلحان فلسطينيان مواطنًا إسرائيليًا على دراجة نارية عند مفترق شوفة بالضفة الغربية، خلال ليلة أمس الأربعاء. وخلال وقت قصير، وجد المواطن الذي تمكن من الفرار بدراجته ملجأ عند قوات الجيش الإسرائيلي التي قامت بتتبع آثار المسلحين وسقطا بنيران القوة الإسرائيلية.

بحسب رئيس مجلس المستوطنات يوسي دغان فإن قيام المواطن الذي تعرض للهجوم بالإبلاغ عن الاعتداء على وجه السرعة، مكن القوات من ملاحقة الفلسطينيين والقضاء عليهما، وبالتالي منعهما من إلحاق الأذى بإسرائيليين آخرين، وفق تعبيره.

ودعا دغان "الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تصميماً لوقف إطلاق النار على الطرق ووقف الهجوم التالي. لقد حدثت معجزة هذا الصباح. ونتوقع من الحكومة أن توقف الإرهاب".

وقال موقع معا الفلسطيني إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على شابين قرب قرية شوفة قضاء طولكرم خلال تواجدهما داخل مركبة كانا يستقلانها.

كما أفيد أن قوة إسرائيلية دخلت فجر اليوم مخيم طولكرم واندلعت مواجهات عنيفة. ونسب الموقع لـ "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل مطلوبا في مدينة طولكرم".

وفي موقع آخر في الضفة الغربية، أفيد باندلاع اشتباكات عنيفة الأربعاء ليلا، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي رافقت مجموعة من المحتفلين بعيد العرش المتوجهين لزيارة قبر يوسف عند مدخل نابلس في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة فلسطيني.

وأشعل الفلسطينيون النار في الإطارات، ورشقوا الحجارة، وألقوا عبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية.

يتبع..