إصابة خمسة جنود إسرائيليين في عملية طولكرم في اشتباك مع المسلحين الفلسطينيين

أثناء انسحاب القوات من العملية، أصيب خمسة من أفراد وحدة حرس الحدود بانفجار قنبلة يدوية وأصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، فيما وصفت جراح الآخرين بالطفيفة إلى المتوسطة

أصيب خمسة من ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية خلال عملية ضد مسلحين فلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، بحسب إعلان مشترك صادر عن وزارة الأمن ووحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس.

شارك في العملية التي جرت في مخيم طولكرم في الضفة الغربية، جنود من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة الحدود الإسرائيلية، وشرطة حرس الحدود، والجيش الإسرائيلي. وكان الهدف الأساسي للمهمة هو اعتقال مشتبه به ضالع بتنفيذ أعمال عدائية.

ووقع خلال العملية تبادل لإطلاق النار، وقام مسلحون داخل المخيم بإلقاء عبوات ناسفة على القوات الأمنية، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار موقعاً إصابات.

وتشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أنه أثناء انسحاب القوات من العملية، أصيب خمسة من أفراد وحدة حرس الحدود بانفجار قنبلة يدوية. وأصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، فيما وصفت جراح الآخرين بالطفيفة إلى المتوسطة.

وتم إجلاء الجنود المصابين على الفور إلى منشأة طبية، وتم إبلاغ عائلاتهم بالوضع. وأشاد قائد حرس الحدود بريك يتسحاق "بالجنود لتصرفهم الشجاع والحازم ضد الإرهاب في يهودا والسامرة. وأعرب عن تمنياته بالشفاء التام والعاجل لضباط حرس الحدود المصابين".

وشدد القائد على "الالتزام بالعمل المشترك مع الأجهزة الأمنية لمكافحة العمليات التي يخطط لها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية وحماية المواطنين الإسرائيليين. كما وجه تحذيرا مفاده أن كل من يحاول المساس بقواتهم ستتم ملاحقته وسيحاسب".

على إثر نشر خبر وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببرقية تمنى فيها "الشفاء العاجل لمقاتلي وحدة حرس الحدود الذين أصيبوا الليلة خلال عملية عملياتية في طولكرم".

وتابع: "إننا نعتبر إيران مسؤولة بشكل مباشر عن موجة الإرهاب في يهودا والسامرة، وعن تشجيع وتمويل أعمال القتل ضد مواطني إسرائيل".