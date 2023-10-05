غانتس يجري محادثات سرية في واشنطن وسط جهود إبرام اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية

تعد هذه الزيارة جزءًا من جهد أمريكي أوسع للتوسط في اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو تطور من شأنه أن يمثل علامة بارزة في علاقات إسرائيل في الشرق الأوسط

قام زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض، بيني غانتس، بزيارة غير معلنة إلى واشنطن العاصمة يوم الأربعاء للمشاركة في مناقشات سرية مع كبار مسؤولي البيت الأبيض.

وتأتي زيارة غانتس في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تيسير اتفاق التطبيع التاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

خلال رحلته، التقى غانتس بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين كبار آخرين، وفقا لمصادر نقلها موقع “واللا” الإخباري. في حين أن مكتب غانتس لم يعلن عن الزيارة في البداية، لكن حزبه أكد أمرها لاحقًا بما في ذلك اجتماعه مع سوليفان.

قال حزب الوحدة الوطنية إن المناقشات خلال اللقاء تركزت على تعزيز المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، وتعزيز اندماجها في المنطقة، ومعالجة التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط.

بيني غانتس، وزير الأمن السابق ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هو شخصية بارزة في المعارضة الإسرائيلية. وتأتي زيارته لواشنطن في أعقاب زيارة زعيم المعارضة يائير لابيد إلى العاصمة الأمريكية الشهر الماضي، والتي تواصل خلالها لابيد مع مسؤولي إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الاتفاق السعودي الإسرائيلي المحتمل والمسائل الأخرى ذات الصلة.

AP Photo/Andrew Harnik, Pool وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد في وزارة الخارجية في واشنطن، 13 أكتوبر، 2021.

تعد هذه الزيارة جزءًا من جهد أمريكي أوسع للتوسط في اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو تطور من شأنه أن يمثل علامة بارزة في علاقات إسرائيل في الشرق الأوسط. ولم تعترف المملكة العربية السعودية رسميًا بإسرائيل مطلقًا، وقد أكدت باستمرار أن الاعتراف لن يأتي إلا كجزء من حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أعلن البيت الأبيض مؤخرًا أن المفاوضين السعوديين والإسرائيليين يحرزون تقدمًا نحو الخطوط العريضة لصفقة محتملة. وأعرب كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات الجارية.

وتأتي زيارة غانتس إلى واشنطن وسط مساعي أمريكية منسقة للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل المملكة العربية السعودية، والتي قد تشمل أيضًا تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين. وتسعى إدارة بايدن إلى الحصول على دعم واسع النطاق لهذه المبادرة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك من المعارضة.

وفي حين أكد غانتس أن حزبه سيصوت لصالح الاتفاق مع السعودية، فقد أوضح أن حزبه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي.