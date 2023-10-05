رئيس الشاباك يقنع بن غفير بتأجيل زيارة باحات الحرم القدسي

شدد بار على أن التوقيت غير مناسب لمثل هذه الزيارة، موضحا العواقب الأمنية المحتملة. وبحسب ما ورد وافق بن غفير على تأجيل زيارته

أجرى رئيس الشاباك، رونين بار، مكالمة هاتفية، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإقناعه بتأجيل زيارته المقررة إلى باحات الحرم القدسي.

ويقف في صلب تلك المكالمة الرغبة في تجنب تصعيد التوترات مع الفلسطينيين خلال موسم الأعياد اليهودية الحالي، حسبما ذكرت أخبار القناة 13.

وشدد بار على أن التوقيت غير مناسب لمثل هذه الزيارة، موضحا العواقب الأمنية المحتملة. وبحسب ما ورد وافق بن غفير على تأجيل زيارته، مؤكدا على تمسكه بقدسية الزيارة ولكن ليس بالتوقيت.

يعتبر الموقع الحالي للحرم القدسي مقدسا لليهود أو بعضهم على الأقل (إذ تختلف المذاهب والآراء) بوصفه "جبل الهيكل" وهو مشبع بروايات عن فترة الهيكل الأول والثاني تغذي بدورها المخيال الجمعي لليهود وبالتالي فهو عبارة عن نقطة اشتعال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وينظر العديد من الفلسطينيين والمسلمين إلى الزيارات اليهودية إلى الموقع على أنها استفزازية.

ولم يقدم الشاباك تعليقا على التقرير بخصوص محادثة رئيسه مع الوزير بن غفير.

وأكد بن غفير في بيان له علاقة العمل الوثيقة مع رئيس الشاباك، مشيرا إلى أن قضية جبل الهيكل تتم مناقشتها بشكل روتيني. كما أكد أنه يأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأمنية والتقديرات من المؤسسة الأمنية عند تحديد توقيت الزيارات.