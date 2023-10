الكاتب النرويجي جون فوس يحصل على جائزة نوبل في الأدب "لمسرحياته ونثره المبتكر"

أعلنت "الأكاديمية السويدية" في ستوكهولم، منذ قليل، عن فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ"جائزة نوبل للآداب" ليصبح الفائز رقم 120 منذ منحها لأول مرة عام 1901.

وقال بيان الأكاديمية إن فوس حصل على الجائزة بفضل "مسرحياته المبتكرة، ونثره الذي يمنح صوتً لما لا يمكن قوله".

جون فوس من مواليد 1959. صدرت روايتُه الأُولى بعنوان "أحمر، أسود" عام 1983، وتلتها عدّة أعمال في الرواية والمسرح وكتب الأطفال؛ آخرها سباعيته: "الاسم الآخر" في كتابَين (2019)، و"أنا هو الآخر" في ثلاثة كتب (2020)، و"اسم جديد" في كتابَين (2021). تُرجم إلى أكثر من أربعين لغة.