المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد طنطاوي يناشد دعم المصريين المقيمين في الخارج ويتحدى السيسي

كما تحدى طنطاوي في فيديو سابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة أيضا

خاطب المرشح المحتمل أحمد طنطاوي عبر فيديو المصريين المقيمين في الخارج وطالبهم التوجه الى سفارات وقنصليات مصر في جميع أنحاء الدول وتحرير التوكيلات له لدعم ترشحه في الانتخابات بهدف "دعم حلم التغيير السلمي وإعطاء فرصة التغيير الى واقع".واعتبر أن دعمهم يساهم "بتحرير إرادة المصريين ودعم حقهم في الوصول إلى دولة العدل والمساواة والكرامة والقانون".

https://twitter.com/i/web/status/1709852493516026047 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتطرق طنطاوي في الفيديو الى الصعوبات التي يواجهها في الأيام العشرة الأخيرة بعملية جمع التوكيلات وقال :"يواجه شركاء الأمل في التغيير أساليبًا مختلفة من المنع والقمع الممنهج تم توثيقها على مدار العشرة أيام الماضية، فقط لمصادرة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار مرشحهم، ولمنعي بشكل مباشر من الوصول إلى صندوق الاقتراع، ما يؤكد خوف السلطة من إرادة المصريين الحرة".

وأعلن طنطاوي في فيديو آخر وهو وسط عدد من أنصاره،تحدى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، جاء ذلك خلال توجهه إلى مكاتب الشهر العقاري في محافظات "دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، مؤكدا أن حملته تدرس حاليا كل الخيارات المتاحة إذا استمر غلق باب تحرير التوكيلات أمام مؤيديه.

https://twitter.com/i/web/status/1708508797356908602 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويواجه طنطاوي صعوبات في تحرير التوكيلات رغم تقديمة اربعة طلبات للهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الموضوع لكنها لم توافق على اي طلب، كما يواجه أنصاره تضييقات من أنصار السيسي.

ويشترط لقبول طلب الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو أن يؤيده ما لايقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت في 15 الف محافظة وبحد أدنى 1000 في كل محافظة.