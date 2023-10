تقرير: هجوم بطائرة مسيرة على الكلية العسكرية السورية يخلف عدداً من القتلى

أسفرت غارة جوية بطائرة بدون طيار استهدفت كلية عسكرية في محافظة حمص بسوريا، عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بحسب التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الخميس.

وبحسب قناة "الإخبارية" الحكومية فإن "هجوماً بالمسيّرات استهدف حفل تخريج دورة ضباط بالكلية الحربية في حمص، ما أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى الإصابات".

وأفادت مصادر محلية أن أصوات انفجارات سُمعت في أرجاء أحياء مدينة حمص الغربية، مضيفة أن طائرات مسيّرة استهدفت أحد مباني كلية العلوم الحربية بعد انتهاء حفل تخريج دورة ضباط، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.