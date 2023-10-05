وزير الطاقة التركي يعتزم زيارة إسرائيل لمناقشة شحن الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا

ألب أرسلان بيرقدار"خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات"

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، لمحطة "إن.تي.في" إنه يعتزم "زيارة إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك لمناقشة شحن الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا وللاستهلاك المحلي"وتابع"تركيا، التي وقّعت مؤخرا على اتفاقات لتزويد رومانيا ومولدوفا ودول أخرى بالغاز الطبيعي، تتلقى طلبات شراء من دول أوروبية أخرى تشمل ألمانيا"

وأكد بيرقدار على أن "خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات" مشيرا إلى إنه "لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية"وذكر أن بلاده ستحتاج إلى البحث عن بدائل إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن بناء محطتها الثالثة للطاقة النووية، مضيفا أن تركيا ستحتاج إلى 20 جيجاوات من الطاقة النووية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا للمرة الأولى في نيويورك الشهر المنصرم. وقال بعد ذلك إن "البلدين قد يتخذان خطوات في مجال التنقيب عن الطاقة وشحنها"

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة التركي إن خط الأنابيب بين العراق وتركيا سيعمل اعتبارا من الأربعاءالوشيك بدون عوائق أمام شحن النفط إلى الأسواق العالمية.وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.