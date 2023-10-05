الضفة الغربية: إطلاق نار على سيارة عائلية بالقرب من حوارة ولا إصابات

أفاد شهود عيان قريبون أنهم سمعوا إطلاق نار وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسًا في يده وهو يفر من المنطقة إلى بيتو، وفقًا لمنظمة إنقاذ بلا حدود.

بحسب مجموعة المسعفين التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، هاجم مسلحون سيارة عائلية في عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة في الضفة الغربية، وكانت سيارة تقل شخصين بالغين وطفلا ، عندما أطلقت سيارة مارة أعيرة نارية. وتحطمت النافذة الخلفية للسيارة، في ما يجري الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالمنطقة بحثاً عن المنفذون، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان قريبون أنهم سمعوا إطلاق نار وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسًا في يده وهو يفر من المنطقة إلى بيتو، وفقًا لمنظمة إنقاذ بلا حدود.

ومن جهتها ذكرت القناة الإسرائيلية(14) "أن عملية إطلاق نار،اتسهدفت سيارة عائلية قرب حاجز حوارة مما أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة."واضافت "لم يصب أحد في السيارة، فيما كان على متنها امرأة وطفل صغير"

وكان شارع 60 في الضفة الغربية الذي يمر عبر قرية حوارة، قد أغلق في وقت سابق لمدة ساعتين وأعيد فتحه بعد ضغوط من السلطة الفلسطينية.

https://twitter.com/i/web/status/1709822274734334460 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أصيب خمسة من ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية خلال عملية ضد مسلحين فلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، بحسب إعلان مشترك صادر عن وزارة الأمن ووحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

شارك في العملية التي جرت في مخيم طولكرم في الضفة الغربية، جنود من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة الحدود الإسرائيلية، وشرطة حرس الحدود، والجيش الإسرائيلي. وكان الهدف الأساسي للمهمة هو اعتقال مشتبه به ضالع بتنفيذ أعمال عدائية.

ووقع خلال العملية تبادل لإطلاق النار، وقام مسلحون داخل المخيم بإلقاء عبوات ناسفة على القوات الأمنية، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار موقعة إصابات.

وتشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أنه أثناء انسحاب القوات من العملية، أصيب خمسة من أفراد وحدة حرس الحدود بانفجار قنبلة يدوية. وأصيب اثنان منهم بجروح خطيرة، أحدهما في حالة حرجة، فيما وصفت جراح الآخرين بالطفيفة إلى المتوسطة.

وتم إجلاء الجنود المصابين على الفور إلى منشأة طبية، وتم إبلاغ عائلاتهم بالوضع. وأشاد قائد حرس الحدود بريك يتسحاق بالجنود لتصرفاتهم الشجاعة والحازمة ضد الإرهاب في يهودا والسامرة. وأعرب عن تمنياته بالشفاء التام والعاجل لضباط حرس الحدود المصابين.