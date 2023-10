الضفة الغربية: إطلاق نار على سيارة عائلية بالقرب من حوارة ولا إصابات

بحسب مجموعة المسعفين التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، هاجم مسلحون سيارة عائلية في عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة في الضفة الغربية، وكانت سيارة تقل شخصين بالغين وطفلا ، عندما أطلقت سيارة مارة أعيرة نارية. وتحطمت النافذة الخلفية للسيارة، في ما يجري الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالمنطقة بحثاً عن المنفذون، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان قريبون أنهم سمعوا إطلاق نار وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسًا في يده وهو يفر من المنطقة إلى بيتو، وفقًا لمنظمة إنقاذ بلا حدود.

ومن جهتها ذكرت القناة الإسرائيلية(14) "أن عملية إطلاق نار،اتسهدفت سيارة عائلية قرب حاجز حوارة مما أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة."واضافت "لم يصب أحد في السيارة، فيما كان على متنها امرأة وطفل صغير"

وكان شارع 60 في الضفة الغربية الذي يمر عبر قرية حوارة، قد أغلق في وقت سابق لمدة ساعتين وأعيد فتحه بعد ضغوط من السلطة الفلسطينية.