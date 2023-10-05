أقدم كتاب مقدس في العالم (مخطوطة ساسون) يصل إلى إسرائيل

تم نقل مخطوطة ساسون" Codex Sassoon إلى مقر إقامته الدائم الجديد في متحف الشعب اليهودي، بعد عملية معقدة وشديدة التأمين ستسمح بعرض المخطوطة القديمة بشكل دائم للجمهور.

وصلت إلى إسرائيل، اليوم الخميس، أقدم نسخة كاملة معروفة من الكتاب المقدس "مخطوطة ساسون" على متن طائرة "إل عال" قادمة من نيويورك، بعد أن اشتراها السفير الأمريكي السابق ألفريد موسى بمبلغ قياسي بلغ 38 مليون دولار في مزاد.

وتم نقل مخطوطة ساسون" Codex Sassoon إلى مقر إقامته الدائم الجديد في متحف الشعب اليهودي، بعد عملية معقدة وشديدة التأمين ستسمح بعرض المخطوطة القديمة بشكل دائم للجمهور.

Itzik Biran / Courtesy EL AL متحف ANU ومسؤولي EL AL خارج الرحلة إلى إسرائيل.

ومن جهته وصفت رئيسة متحف الجامعة الوطنية الأسترالية، إيرينا نيفزلين، اللحظة المهمة لجلب مخطوطة ساسون إلى موطنها في إسرائيل، بأنها “إلى جانب الأيام المعقدة والصعبة للغاية في إسرائيل وفي العالم هذه الأيام، عندما نبحث جميعًا عن الوحدة بدلاً من الانقسام، نريد جميعًا التمسك ولمس شيء أبدي كان موجودًا منذ آلاف السنين ويحكي قصة شعبنا".

وكان السفير موزس آخر من حصل على الكتاب وأهداه إلى مجموعة الجامعة الوطنية الأسترالية "لحفظه للشعب اليهودي بأكمله". وفي رحلتها إلى إسرائيل كانت محمية بشكل جيد، وتم الاحتفاظ بها في قمرة القيادة شديدة التأمين لرحلة "ال عال"، ثم تم نقلها بواسطة حراسة مسلحة بعد استقبال بهيج.

بدءًا من أواخر القرن التاسع إلى أوائل القرن العاشر، عندما تمت كتابة المخطوطة التي تحتوي على جميع كتب الكتاب المقدس العبري الأربعة والعشرين [التناخ] بخط اليد، وتم تبديل الملكية عدة مرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتم إخفاء معظمها خوفًا من قوى الغزو المختلفة.

كانت أول عودة للظهور في عام 1929، عندما تم شراؤها من قبل ديفيد ساسون الذي يحمل الاسم نفسه. استمر المخطوط في التبديل بين الأيدي، حيث تم الاحتفاظ به في مجموعات خاصة، باستثناء عرض عام قصير واحد في المكتبة البريطانية في لندن.

وتواجدت المغنية الحريدية الشهيرة شولي راند على المدرج مع العديد من الممثلين الأبطال من جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي، بطل حرب يوم الغفران أفيغدور كاهالاني وأبطال رياضيين من فريق كرة القدم U20 الذي حقق إنجازات تاريخية في البطولات الأخيرة. ستأخذ Codex Sassoon الآن مكانها المرموق في متحف ANU، المفتوح للجمهور اعتبارًا من 11 أكتوبر.