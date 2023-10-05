لأول مرة: الجيش الإسرائيلي يكشف عن وثائق وتسجيلات من حرب 1973

قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار: تماما كما عرفنا كيف نقف على أقدامنا في الحرب، سنعرف كيف نواصل حماية دولة إسرائيل هذه المرة أيضًا

في إطار إحياء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر تشرين الأول/رمضان، كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الخميس) عن وثائق وتسجيلات اتصالات من الحرب، التي فاجأت إسرائيل في 6 أكتوبر 1973، عندما شنت الجيوش العربية هجوما مفاجئا على إسرائيل في عام 1973، حيث شنّت الجيوش العربية هجومًا مباغتًا على إسرائيل في سيناء وهضبة الجولان. ومن بين المواد المنشورة برقيات قادة القوات الجوية والبحرية التي أعلنت الحرب، ووثائق من معركة السفن الصاروخية الأولى في التاريخ، وصور تظهر لأول مرة.

وعلق قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار على التحديات الحالية المحيطة باحتجاج جنود الاحتياط على تشريع الحكومة للتعديلات القضائية، بإيقاف التطوّع بالخدمة العسكرية: "الدرس الأكثر أهمية الذي أحمله معي كقائد للقوات الجوية هو الحاجة إلى الوحدة. تماما كما عرفنا كيف نقف على أقدامنا في الحرب، سنعرف كيف نواصل حماية دولة إسرائيل هذه المرة أيضًا".

"اتفاقية وقف إطلاق النار ضبابية"، كتب قائد القوات الجوية الإسرائيلية آنذاك، اللواء الراحل بيني بيليد، في برقية إلى جميع قادة السلاح، والتي يتم الكشف عنها الآن لأول مرة. "لقد حشد العدو المصري والسوري قوات كثيرة على طول حدودنا في هضبة الجولان وقناة السويس وحرك ذراعه المتغطرسة ضد بلدنا في خضم صلاة يوم الغفران (اليهودية – المحرر) بهدف القضاء على وجودنا. الذراع الطويلة لجيش الدفاع الإسرائيلي تراهن مرة أخرى على (سلاح) الجو. تنطلق القوات الجوية للمعركة، والقوات الجوية على وشك إحباط عدوان العدو وإبادته وتدميره وتحطيم أحلامه في اختراق حدودنا. شل العدو إلى حد الهزيمة، ومحو أهدافه في الجو وعلى الأرض. دولة إسرائيل تثق بنا جميعًا بأننا سنكون جديرين بأن نتحمل بعبقرية، المهمة السامية الموكلة إلى كل واحد منا".