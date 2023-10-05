أميركي يرتكب فعلة "لا تُصدق" في إسرائيل!

اعتقال سائح أميركي (40 عامًا) خرّب متعمدًا، منحوتات في متحف إسرائيل في القدس

حطّم سائح أميركي اليوم الخميس، منحوتات باهظة الثمن في متحف إسرائيل.

وألقي القبض عليه، وهو يبلغ من العمر (40 عامًا) في متحف إسرائيل بالقدس، بعد قيامه بتخريب المنحوتات القيمة. وتشير الأدلة الموجودة في مكان الحادث إلى أنه تعمد تحطيم التماثيل وألحق بها أضرارًا جسيمة.

واعتقله حارس أمن يعمل هناك، وقام رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى المتحف باعتقاله واقتياده إلى مركز الشرطة للاستجواب. وادعى في التحقيق معه أنه قام بالفعل لأن التماثيل، في رأيه، مخالفة للتوراة. وغدا (الجمعة)، ستطلب الشرطة من المحكمة، تمديد اعتقاله.