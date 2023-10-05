فضيحة جديدة: رئيس حكومة إسرائيلية أسبق عمل مع شركة مُصنّفة على القائمة السوداء الأميركية

تقارير تتهم شركة Intellexa لصالح الأنظمة القمعية، ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين

كشفت هيئة "شومريم" (حرس) الصحفية الإسرائيلية، فضيحة جديدة لرئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.

ونقلت الهيئة غير الربحية، التي تتخذ من الصحافة الاستقصائية وسيلة لتعزيز قوة الصحيفة، عن مصادرها، أن أولمرت عمل لدى شركة الهجوم السيبراني Intelxa وكان من المفترض أن يمثلها في اجتماع مقرر مع وكالة أمنية ألمانية، واعترف أولمرت أنه يقدم المشورة للشركة، لكنه أشار إلى أن العلاقة انتهت منذ أشهر قليلة.

شركة Intellexa، التي أسسها اثنان من كبار الضباط المتقاعدين في الإعداد التكنولوجي لفيلق الاستخبارات، مسجلة في الخارج وبالتالي لا تسعى للحصول على موافقة وزارة الدفاع على معاملاتها. وفي السنوات الأخيرة، تم الكشف عن استخداماتها للتجسس، من بين أمور أخرى، من قبل الأنظمة القمعية، ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين. وقد دفعت هذه الاكتشافات حكومة الولايات المتحدة مؤخرًا إلى وضع الشركة على "القائمة السوداء".تم الكشف عن عمل أولمرت مع إنتليكسا كجزء من مشروع التحقيق الدولي "قضايا المفترسين".