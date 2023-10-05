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  • وزير الأمن الإسرائيلي بعد زيارة الجنود الجرحى يحذر: "تذكروا أعمالنا في جنين، سنفعل ذلك في أماكن أخرى”

وزير الأمن الإسرائيلي بعد زيارة الجنود الجرحى يحذر: "تذكروا أعمالنا في جنين، سنفعل ذلك في أماكن أخرى”

i24NEWS

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وزير الأمن الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت
Amos Ben Gershom/GPOوزير الأمن الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

سنذهب إلى أي مكان ونؤذي أي شخص يحاول إيذاء المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي. أولئك الذين يحتاجون إلى أمثلة لما يمكننا القيام به، يجب أن يتذكروا عملنا في جنين قبل شهرين

وجه وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم الخميس، رسالة "حادة وواضحة لأعدائنا: سنذهب إلى أي مكان ونؤذي أي شخص يحاول إيذاء المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الأمن الإسرائيلي، أولئك الذين يحتاجون إلى أمثلة لما يمكننا القيام به، يجب أن يتذكروا عملنا في جنين قبل شهرين. إذا لزم الأمر" وتابع “سنفعل ذلك في أماكن أخرى”.

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جاءت تصريحات يوآف غالانت، بعد زيارته جنود الجيش في مستشفى بيلينسون، على إثر إصابة خمسة جنود إسرائيليين خلال عملية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، قال  بيان: "لقد انتهيت للتو من زيارة جنود الجيش الإسرائيلي وضباط شرطة الحدود الإسرائيلية الذين أصيبوا خلال الليل في أحداث طولكرم ونابلس".

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 وأشار غالانت إلى أنه "أريد أن أشيد بالجنود والمقاتلين على عملهم المهني، وتصميمهم، وشجاعتهم، وعلى وصولهم إلى كل زاوية وركن في الدولة اليهودية"، وتابع“من خلال أفعالهم، فإنهم يحمون مواطني إسرائيل"، وأضاف: "التقدير للفرق الطبية على الإخلاء السريع والمسؤول، والرعاية المتفانية هنا في المستشفى".

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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن قد أعلنا في وقت سابق عن إصابة خمسة من ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية خلال عملية ضد مسلحين فلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية.

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