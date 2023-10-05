صحيفة عبرية تتساءل عن حظوظ إقامة حكومة وحدة وطنية بعد زيارة غانتس إلى أميركا

تقرير: الولايات المتحدة تعمل على توسيع الحكومة الإسرائيلية، عبر ضم عناصر معتدلة من المعارضة إليها، لتسهيل إتمام صفقة التطبيع مع السعودية

زار رئيس حزب "همحني همملختي" المعارض بيني غانتس الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، وعقد اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي في واشنطن، جيك سوليفان.

وقالت صحيفة "معريف" العبرية، إنه من بين المواضيع التي طرحت في الحديث، بحث الاثنان الاتصالات بين إسرائيل والسعودية، لكن خلافا للتقديرات، لم يتم النظر في إمكانية ضم غانتس إلى حكومة بنيامين نتنياهو من أجل دعم الاتفاق. ذلك أن الجناح المتشدد داخل أقصى اليمين المُشارك في الحكومة، قد يعرقل صفقة التطبيع مع السعودية بطريقة غير مباشرة، لرفضه القاطع، منح تنازلات للفلسطينيين.

وتمت دراسة جدوى توسيع الحكومة الإسرائيلية وتحويلها إلى حكومة وحدة في واشنطن أمام زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي زار واشنطن الشهر الماضي. ورفض لبيد ذلك وأوضح أنه غير مهتم بالانضمام إلى حكومة نتنياهو.

وأعلن الناطق بلسان " همحني همملختي" بعد اللقاء أن "الطرفين ناقشا تعزيز المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، وتوسيع اندماجها في المنطقة، والتعامل مع التهديد الإيراني ووكلاء إيران في الشرق الأوسط". ولم تدم زيارة غانتس لواشنطن سوى يوم واحد.