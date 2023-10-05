بعد ضغوط من الجيش الإسرائيلي و"اليونيفيل":الجيش اللبناني يزيل مبنى غير قانوني على الحدود الشمالية للبلاد

بتشجيع من نجاحها في العام المنصرم في إقناع الجانبين بالاتفاق على حدود بحرية، تأمل الولايات المتحدة في تجديد المفاوضات بشأن الحدود البرية النهائية بين لبنان وإسرائيل.

قام الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بتفكيك البنى التحتية الخرسانية اللبنانية الممتدة داخل الأراضي الإسرائيلية بمقدار يتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها الجيش الإسرائيلي وقوة السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).

ويزيد هذا الحادث الحدودي بين لبنان وإسرائيل من التوترات المتكررة في المنطقة في الأشهر الأخيرة. وكانت الخيام التي نصبها حزب الله في الأراضي الإسرائيلية في قلب المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل والأمم المتحدة وحلفاء لبنان الغربيين، مما دفع حزب الله في نهاية المطاف إلى إزالة إحداها.

وبتشجيع من نجاحها في العام المنصرم في إقناع الجانبين بالاتفاق على حدود بحرية، تأمل الولايات المتحدة في تجديد المفاوضات بشأن الحدود البرية النهائية بين لبنان وإسرائيل.