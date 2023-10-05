English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • بعد ضغوط من الجيش الإسرائيلي و"اليونيفيل":الجيش اللبناني يزيل مبنى غير قانوني على الحدود الشمالية للبلاد

بعد ضغوط من الجيش الإسرائيلي و"اليونيفيل":الجيش اللبناني يزيل مبنى غير قانوني على الحدود الشمالية للبلاد

i24NEWS

دقيقة 1
قافلة من دوريات قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) بالقرب من الناقورة، لبنان، بالقرب من حدودها مع إسرائيل، 13 أكتوبر، 2020.
Mahmoud Zayyat/AFPقافلة من دوريات قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) بالقرب من الناقورة، لبنان، بالقرب من حدودها مع إسرائيل، 13 أكتوبر، 2020.

بتشجيع من نجاحها في العام المنصرم في إقناع الجانبين بالاتفاق على حدود بحرية، تأمل الولايات المتحدة في تجديد المفاوضات بشأن الحدود البرية النهائية بين لبنان وإسرائيل.

قام الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بتفكيك البنى التحتية الخرسانية اللبنانية الممتدة داخل الأراضي الإسرائيلية بمقدار يتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها الجيش الإسرائيلي وقوة السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).

Video poster

ويزيد هذا الحادث الحدودي بين لبنان وإسرائيل من التوترات المتكررة في المنطقة في الأشهر الأخيرة. وكانت الخيام التي نصبها حزب الله في الأراضي الإسرائيلية في قلب المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل والأمم المتحدة وحلفاء لبنان الغربيين، مما دفع حزب الله في نهاية المطاف إلى إزالة إحداها.

Video poster

وبتشجيع من نجاحها في العام المنصرم في إقناع الجانبين بالاتفاق على حدود بحرية، تأمل الولايات المتحدة في تجديد المفاوضات بشأن الحدود البرية النهائية بين لبنان وإسرائيل.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق