البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا

في ما نفت مصادر بوزارة الدفاع التركية هذا الادعاء لوسائل الإعلام التركية، قائلةً إنه لم يتم تدمير أي طائرات بدون طيار تابعة للجيش التركي.

قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن "طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-16 أسقطت طائرة تركية مسيرة كانت تعمل بالقرب من القوات الأميركية في سوريا"وتابعا أن "الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأميركية".

في ما نفت مصادر بوزارة الدفاع التركية هذا الادعاء لوسائل الإعلام التركية، قائلةً إنه لم يتم تدمير أي طائرات بدون طيار تابعة للجيش التركي.

وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال سوريا أسقطت طائرة تركية بدون طيار بالقرب من قاعدة للتحالف، وأكد ذلك مصدر من رويترز.

ومن جهته، قال مصدر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن "الطائرة بدون طيار التركية أسقطت بعد أن اعتبرت تهديداً للقوات الأميركية"وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر في وقت سابق، أن مسيرة تركية أسقطت بسوريا.

وأكد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الأكبر للولايات المتحدة في الحملة المستمرة لإضعاف وتدمير تنظيم داعش، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار لكنه لم يحدد مكان أو من قام بذلك. ولم يعلق البنتاغون على الحادث حتى الآن.

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