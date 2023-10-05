ضابط في الشرطة الإسرائيلية ينتقد الاحتجاجات المناوئة للحكومة

في وقت تنتقد فيه المعارضة "تسييس" سلك الشرطة: ضابط شرطي إسرائيلي يتماشى مع الوزير ويهاجم المظاهرات

انتقد ضابط رفيع المستوى في الشرطة الإسرائيلية، الاحتجاجات المناوئة للحكومة، في وقت تنتقد فيه المعارضة "تسييس" سلك الشرطة، بعد سن قانون يُوسّع من صلاحيات وزير الأمن القومي.

وقال المفتش آفي بيطون، قائد منطقة لواء المركز في الشرطة الإسرائيلي، صباح اليوم (الخميس) إن الاحتجاجات "تُشغل آلاف رجال الشرطة على المستوى الوطني" وتجعلهم غير متاحين للتعامل مع الجريمة الجنائية وحرب العصابات، الذي وأدى حتى الآن إلى مقتل 196 شخصا، داخل المجتمع العربي في إسرائيل.

وقال بيتون في مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش إنه يرى نفسه مرشحًا ليحل محل مفوض الشرطة كوبي شبتاي: وأضاف في المقابلة: "أرى نفسي مرشحًا ناضجًا وجديرًا لقيادة الشرطة في السنوات المقبلة". ويشتكي منظمو الاحتجاجات، من "عنف الشرطة" تجاه المتظاهرين، فيما تقول الشرطة، إنها تستخدم القوة المتناسبة فقط ضد "المشاغبين، للحفاظ على السلم العام".