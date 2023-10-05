هل سيزور وزير خارجية الفاتيكان إسرائيل؟

وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث مع نظيره من الفاتيكان حول بصق يهود مُتدينيين في البلدة القديمة، للقدس الشرقية على رجال دين مسيحيين

تحدث وزير الخارجية إيلي كوهين، مساء اليوم (الخميس)، مع وزير خارجية حاضرة الفاتيكان المطران بول غالاغير، على ضوء مهاجمة المسيحيين، من قبل يهود مُتدينيين في البلدة القديمة، للقدس الشرقية.

وأوضح كوهين في المحادثة، أن إسرائيل ستحافظ على حرية الدين وحرية العبادة لأعضاء جميع الأديان. واتفق الجانبان على زيارة غالاغير لإسرائيل الشهر المقبل في القدس و"الأماكن المقدسة". وقال كوهين: "أوضحت لوزير الخارجية غالاغر أنني أدين الظاهرة القبيحة المتمثلة في البصق على المسيحيين وإيذاء أي شخص بسبب دينه أو معتقده". وأضاف أن "هذه الظاهرة لا تمثل قيم اليهودية والإدانة الواسعة لهذه الظاهرة الدنيئة تشير إلى ذلك". وبحسب قوله فإن "حرية الدين والعبادة هي قيم أساسية في إسرائيل، وأن مئات الآلاف من السياح المسيحيين الذين يأتون إلى البلاد كل عام لزيارة الأماكن المقدسة لهم ولنا مرحب بهم وسيتم استقبالهم بترحيب واحترام كبيرين".

في المحادثة، كما ذكرنا، تم طرح مسألة الزيارة الأولى للوزيرة غالاغر إلى إسرائيل. حتى الآن، لم يقم أي وزير خارجية للفاتيكان بزيارة ثنائية إلى إسرائيل، بل رافق فقط الزيارات البابوية إلى إسرائيل. كما أشار كوهين إلى أهمية تعيين بطريرك القدس اللاتيني بيير باتيستا بيتسابالا كاردينالاً، ما يدل على مركزية مدينة القدس بالنسبة لأبناء جميع الديانات الإبراهيمية.

والبصق على رجال الدين المسيحيين، من قبل مُتدينين يهود ليست ظاهرة جديدة، ولكن يبدو أنها تزداد سوءًا في الآونة الأخيرة - وتحظى أيضًا باهتمام العالم المسيحي. ووفقًا للوثائق التي تم جمعها من الكاميرات الأمنية وشكاوى الشرطة والشهادات الشخصية، لا يأتي يوم لا يتعرض فيه الرهبان ورجال الدين المسيحيون للإذلال والاعتداء في أجزاء مختلفة من البلدة القديمة في القدس ومحيطها. التعبير الأكثر شيوعاً عن الهجوم هو البصق - على الرجل، على الملابس، على الأرض أو عند مدخل المباني الدينية.

ويعتبر البصق على شخص اعتداء بموجب القانون الجنائي الإسرائيلي (المادة 378) ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، وحتى سنتين عندما يتم ذلك على أساس ديني أو قومي. وأمس، تم اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالبصق على المسيحيين في البلدة القديمة. وفي الوثائق التي نشرتها الشرطة يظهر بعض المعتقلين خلال مسيرة في البلدة القديمة يقودها شقيق رئيس لجنة الدستور سمحا روثمان، الذي شارك أيضا، وفي وثيقة أخرى يظهر أحدهم البصق على صاحب كشك مسيحي الذي يبيع الصلبان. وتم تسجيل مشتبه به آخر وهو يبصق في مقطع فيديو تم نشره أمس وأثار ضجة.