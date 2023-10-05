صحيفة عبرية تتساءل: أين اختفى المدون السعودي الداعم لإسرائيل محمد سعود؟

لم تتمكن عائلة سعود ورفاقه من الوصول إليه، بعد أن قال إنه كان من المفترض أن يجتمع مع الوزير الإسرائيلي الذي يزور الرياض الممنوع من الالتقاء بسعوديين

وفي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أفادت التقارير في الأيام الأخيرة، أن المدون السعودي المؤيد لإسرائيل محمد سعود قد اختفى، قبل دقائق من إجراء مقابلة مخطط لها في إسرائيل.

وتأتي هذه التقارير في وقت يزور فيه وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاتصالات شلومو كرعي السعودية. وقال موقع "واينت" العبري، أنه وبحسب التقارير التي نشرت لأول مرة على الموقع النيويوركي الحريدي "يشيفا وورد نيوز"، لم تتمكن عائلة سعود ورفاقه من الوصول إليه منذ صباح أمس. وبحسب التقارير فإن هناك مخاوف من أن يكون قد تم اختطافه من قبل الحكومة أو عناصر مناهضة لإسرائيل في المملكة العربية السعودية.

ويرفض المسؤولون في إسرائيل التعليق على التقارير ويقدرون أنه طُلب من سعود حذف ملفه الشخصي. اختفى المدون بعد أن قال إنه كان من المفترض أن يجتمع مع كرعي. وكان الوزير يريد مقابلته، لكن الوفد الإسرائيلي ممنوع من لقاء المواطنين السعوديين بأي حال من الأحوال. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن اختفاء سعود. وقبل بضعة أشهر حدثت حالة مماثلة، ثم "اختفى" المدون لعدة أشهر. وضع سعود نفسه في السنوات الأخيرة كواحد من أكثر الأصوات المؤيدة لإسرائيل في العالم العربي.

وقد اكتسب عشرات الآلاف من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، وقام بتحميل العديد من مقاطع الفيديو والمقابلات التي تروج لاتفاقية السلام بين إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك بعضها الذي يتحدث فيه باللغة العبرية. وفي الماضي، أرسل سعود رسائل دعم إلى عائلات إسرائيلية من ضحايا العمليات الفلسطينية. وفي عام 2019، تمت دعوته لزيارة إسرائيل من قبل وزارة الخارجية، والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ثم تم الترحيب به في احتجاج في الحرم القدسي، وتعرض للهجوم اللفظي والبصق عليه من قبل الفلسطينيين الذين كانوا سعداء بذلك لأنه "غير مرحب به في موقع مقدس". وفي آخر تغريدة له على X من الأمس، قام بتحميل صورة للوزير كرعي في كنيس بالرياض وهو يقرأ من كتاب التوراة ويحمل شمعة لعيد العرش اليهودي.

وأعلنت القناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي المؤيدة لليمين المتشدد، في برومو برنامج "الوطنيون" أن "محمد السعودي" سيشارك في حلقة البرنامج الذي كان من المفترض أن يذاع أول من أمس، لكن في اللحظة الأخيرة كما ذكرنا، اختفت آثاره. ولم يتمكن طاقم القناة من الاتصال به.