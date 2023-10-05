تصاعد الصراع بين الفرقاء الإريتريين في إسرائيل: إحباط محاولة اغتيال لمواطن أجنبي

الشرطة الإسرائيلية تعتقل خلية من ثلاثة مشتبه بهم إريتريين خططوا لاغتيال مواطن من إريتريا على خلفية النزاع هناك

أحبطت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، محاولة إيذاء أجنبي من إريتريا من قبل ثلاثة أجانب من إريتريا، على خلفية الخلاف بين الحكومة والمعارضة في إريتريا.

وتلقت شرطة مدينة أشدود الساحلية جنوب تل أبيب، معلومات استخباراتية خلال الأيام القليلة الماضية، حول نية لتنفيذ هجوم على أجنبي، واعتقلت خلال اليومين الماضيين ثلاثة مشتبه بهم إريتريين، تتراوح أعمارهم بين الخمسينيات والثلاثينيات ويعيشون في أشدود. وتمكن المحققون خلال التحقيق مع المعتقلين، من الكشف عن مراسلات ومجموعات واتساب أنشأوها، يشتبه في أنهم خططوا منها للإضرار بحياة شخص آخر، بل وتداولوا صورة "الهدف".

وتم التحقيق مع المشتبه بهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم مؤامرة إجرامية وتهديدات وجرائم أخرى، وتم تقديمهم أمس أمام محكمة مدينة أشكلون (جنوب)، مع طلب تمديد اعتقالهم.