قوات الجيش الإسرائيلي ترصد بداية أعمال البناء بالقرب من الخط الأزرق وعملت مع اليونيفيل لإزالته

قال مصدر أمني لـi24NEWS إن البنية التحتية الخرسانية التي أزالها الجيش اللبناني يوم الخميس، والتي تجاوزت الخط الأزرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، تابعة لمنظمة حزب الله وكان من المقرر استخدامها كنقطة مراقبة.

وقال المصدر إنه ليلة الأربعاء، رصدت مراقبة الجيش الإسرائيلي بداية أعمال البناء بالقرب من الخط الأزرق. ومنذ تلك اللحظة، قامت قوات الجيش بعمليات مراقبة مستمرة للمنطقة والبنية التحتية، وذلك بعدة وسائل مراقبة. وأوضح المصدر أن البنية التحتية الخرسانية كان من المقرر أن يستخدمها حزب الله كأساس لهيكل المبنى.

وقال المصدر لـi24NEWS: "قمنا بإزالة المجسم حتى قبل البدء في بناء المبنى، الذي نعتقد أنه كان سيستخدم كنقطة مراقبة من قبل منظمة حزب الله. ونؤكد على أن البنية التحتية الخرسانية لم تشكل خطرا على أي مواطن أو بلدة إسرائيلية”.

ومنذ لحظة التحديد وبعد التفتيش الدقيق الذي أجراه كل من اليونيفيل والجيش الإسرائيلي، تبين أن البنية التحتية الخرسانية قد أقيمت على بعد عدة أمتار من الخط الأزرق داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ الانتهاء من الفحص وثبوت وجود خرق للقرار 1701، بدأ حوار مع اليونيفيل، وفي نهايته استعد الجيش اللبناني لإزالة البنى التحتية. ورافقت عملية الإزالة قوات هندسية من الفرقة 91 بالإضافة إلى قوات أمنية أخرى.

وذكر المصدر أن كافة الأنشطة تتم بالتنسيق الكامل مع قوات اليونيفيل وبحضورها، بهدف تطبيق القرار 1701 وعدم السماح بانتهاك سيادة دولة إسرائيل.

قام الجيش اللبناني، امس الخميس، بتفكيك البنى التحتية الخرسانية اللبنانية الممتدة داخل الأراضي الإسرائيلية بمقدار يتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها الجيش الإسرائيلي وقوة السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).