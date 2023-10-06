المملكة العربية السعودية تدين أيّ "أعمال استفزازية" في الأقصى

وأعربت المملكة عن أسفها إزاء تصرفات السلطات الإسرائيلية التي تؤدي إلى انهيار جهود السلام الدولية.

أدانت وزارة الخارجية السعودية ما أسمته "التصرفات الاستفزازية" التي قام بها أحد كبار مسؤولي الحكومة الإسرائيلية بدخوله ساحة المسجد الأقصى وسط تعزيزات أمنية واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وأعربت المملكة عن أسفها إزاء تصرفات السلطات الإسرائيلية التي تؤدي إلى انهيار جهود السلام الدولية.

وحمّلت وزارة الخارجية قوات الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاشتباكات، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وقالت الوزارة وعبرت الوزارة أن مثل هذه الاستفزازات تقوّض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.