تحييد فلسطيني قام بعملية اطلاق نار في حوارة واشتباكات بين اليهود والعرب هناك

بعد ساعات من الهجوم: اشتباكات بين اليهود والعرب في حوارة

أطلق شاب فلسطيني النار، مساء (الخميس)، على سيارة تقل زوجين وابنتهما الصغيرة في منطقة حوارة لم تقع إصابات جراء إطلاق النار، ولكن الجيش الإسرائيلي بدأ بمسح المنطقة ووضع حواجز حول منطقة الهجوم، وبعد حوالي ثلاث ساعات، تم تحديد مكان المنفّذ الذي كان مختبئا في مبنى قريب من مكان الحادث، وقتل في تبادل لإطلاق النار مع الجيش بتوجيه من الشاباك.

IDF Spokesperson بعد ساعات من الهجوم: اشتباكات بين اليهود والعرب في حوارة

تلقت نجمة داود الحمراء بلاغاً بالحادثة عند الساعة 5:40 مساءً، بأنه تم إطلاق النار على شارع 60 على مركبة تقل ثلاثة أفراد من العائلة، أم وأب يبلغان من العمر حوالي 25 عاماً وابنتهما الصغيرة التي تبلغ من العمر سنة ونصف تقريباً. الذين واصلوا القيادة حتى التقوا بقوات الجيش الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء. وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية مطاردة وفرض حصارًا على ا لمنطقة. وفي عملية المطاردة كان هناك تدخل استخباراتي للشاباك، مما أدى أيضًا إلى تحديد موقعه الدقيق وتوجيه القوة للقضاء عليه.

واندلعت مواجهات الليلة (بين الخميس والجمعة) في حوارة بين مستوطنين وفلسطينيين، بعد الهجوم وتحييد المنفّذ. وأفاد الهلال الأحمر عن إصابة شاب بجراح خطيرة بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى، على إثرها أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة الشاب متأثرا بجراحه. وقال الجيش الإسرائيلي إن المنفذ هو الذي ألقى كتلة حجرية على المركبات الإسرائيلية أصيب بنيران القوات على الفور، مضيفًا أن مدنيًا إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة خلال الاشتباكات.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عشرات المواطنين الإسرائيليين تجمعوا في ممر حوارة منذ وقت قصير. وقام مواطنون إسرائيليون وفلسطينيون برشق الحجارة على بعضهم البعض. ولحقت أضرار بمركبات إسرائيلية، وأصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة. وتعمل قوة الجيش الإسرائيلي على الفور لتفريق المواجهة وتستخدم وسائل لتفريق المظاهرات". كما وردت أنباء عن "ورود أنباء عن تدمير ممتلكات الفلسطينيين من سكان القرية على يد مواطنين إسرائيليين".

وأجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة الليلة الماضية بمشاركة وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار وقائد القيادة المركزية يهودا فوكس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي جيل. وقال نتنياهو إنه لا ينبغي لنا أن نتسامح مع الهجمات في الضفة الغربية، وأمر الجيش الإسرائيلي والشاباك بتعزيز الدفاع والإجراءات المضادة ضد المنفذين، مع التركيز فورًا على حوارة.

وعلق نتنياهو على وتيرة بناء طريق حوّارة الالتفافي، وأمر بتقصير موعد افتتاحه، الذي من المقرر أن يتم في نهاية العام، بنحو أسبوعين ونصف. ووجه رئيس الوزراء قوات الجيش وقوات الأمن بتزويده بوسائل عمل إضافية لمكافحة "الإرهاب" وتعزيز أمن السكان في منطقة الضفة الغربية.