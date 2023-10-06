أنباء عن إطلاق نار من الضفة باتجاه بلدة في منطقة "جلبوع"

أفاد سكان بلدة "رام أون" في المجلس الإقليمي جلبوع، الليلة (بين الخميس والجمعة)، عن إطلاق نار على منازل في البلدة. ولم تبلغ اصابات جراء الحادث.

وقال رئيس المجلس الإقليمي عوفيد نور، إنه في أعقاب الأنباء، تم إرسال قوات الأمن إلى البلدة وبدأت في البحث عن إصابات إضافية. وبحسب التقديرات فإن مصدر إطلاق النار كان من شمال الضفة، لى غرار حوادث إطلاق النار السابقة في المنطقة.

وقبل ثلاثة أيام فقط، أعلنت المتحدثة باسم المجلس الإقليمي جلبوع عن حادثة غير عادية في "جان نير"، وقالت وقتها إنه "سمع دوي إطلاق نار آلي في البلدة. وتم إرسال فرقة تنبيه إلى المنطقة التي سمع منها إطلاق النار و وقامت الفرقة بمسح المنطقة بالتعاون مع قوات الأمن. وحتى الآن لم يتم العثور على أي إصابات.

وقرر سكان كيبوتس ميراف، مطلع الشهر الجاري، عبور السياج الفاصل والدخول إلى أراضي قرية جلبون، على خلفية سلسلة حوادث إطلاق نار من القرية الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة.