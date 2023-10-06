نساء إريتريات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بالحماية

وفي نفس اليوم، تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إحباط محاولة اغتيال شخص إريتريّ على يد ثلاثة معارضين سياسيين

تظاهرت نساء وأطفال إريتريون بالقرب من مقر شرطة منطقة تل أبيب، يوم الخميس، احتجاجا على الحماية ضد مؤيدي النظام الإريتري. وجاءت المظاهرة، التي جرت دون وقوع أي حادث، بعد عدة اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي النظام الإريتري في تل أبيب ونتانيا الشهر الماضي.

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وتحدثت النساء المتجمعات عن خوفهن اليومي من "الحمر" (لقب أنصار النظام الإريتري)، قائلات إنهن يخشين مغادرة منازلهن، ويخافن على أطفالهن عندما يكونن بالخارج.

ودعا المتظاهرون إلى منح وضع اللاجئ لمعارضي النظام الإريتري (الذين أطلق عليهم لقب "البلوز"). وتحديداً أن الحمر يعتبرون كل من يعارض الحكومة في إريتريا "جباناً" يجب قتله.

وقال أحد المتظاهرين لصحيفة "Walla! News" الإسرائيلية: "لجأنا إلى الشرطة طلباً للحماية، لكنهم لم يستمعوا إلينا. ونسمع أيضاً ما يحدث في أوروبا مع معارضي النظام وهناك قلق كبير. نريد الحماية فقط".

وفي يوم الخميس أيضًا، أحبطت الشرطة الإسرائيلية محاولة لإيذاء شخص من إريتريا كان يخطط لها ثلاثة إريتريين آخرين.