نساء إريتريات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بالحماية

تظاهرت نساء وأطفال إريتريون بالقرب من مقر شرطة منطقة تل أبيب، يوم الخميس، احتجاجا على الحماية ضد مؤيدي النظام الإريتري. وجاءت المظاهرة، التي جرت دون وقوع أي حادث، بعد عدة اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي النظام الإريتري في تل أبيب ونتانيا الشهر الماضي.

